Slakter ny sikkerhetslov: – Virksomheter som behandler og lagrer sensitive data kan havne i en gråsone

– Jeg er bekymret for at det enkelte departement fortsatt kan definere seg utenfor sikkerhetsloven. Det betyr at for eksempel Olje- og energidepartementet eller Helsedepartementet selv kan definere når deres område faller innunder sikkerhetsloven. Det er ikke godt nok.

Det sier NITO-president Trond Markussen etter at Regjeringen fredag 16. juni la fram et forslag om ny sikkerhetslov.

Sist revidert i 2006

Den nåværende sikkerhetsloven trådte i kraft 1. juli 2001 og ble sist endret 1. januar 2006. Loven har som formål å legge forholdene til rette for effektivt å motvirke trusler mot Norges selvstendighet og sikkerhet.

Loven skal også ivareta den enkeltes rettssikkerhet, og trygge tilliten med en forebyggende sikkerhetstjeneste.

Det nye forslaget vil ifølge professor Dag Wiese Schartum ved Institutt for privatrett hos Universitet i Oslo favne bredere enn den nåværende lovteksten. Nå skal sikkerhetsloven også omfatte grunnleggende samfunnsviktige funksjoner.