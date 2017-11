Når et flyselskap ikke følger reglene for universiell utforming, setter de opp en digital barriere som gjør det svært vanskelig for 30 prosent av befolkningen å bestille flybilletter. – Det er spesielt at vi har funnet så mange avvik på en og samme nettside, sier tilsynsleder Malin Rygg i Difi til digi.no.

(Karlsen, Anette)