Slår sammen Telia og Chess

Merkevarene Telia og Chess slås sammen. Det skriver Telia i en pressemelding.

Chess ble kjøpt av Telia allerede i 2005 og har vært en sammenslått organisasjon helt siden funksjoner ble flyttet fra Chess i Bergen til Telias hovedkontor i Oslo i 2017. Ifølge Telia er det neste naturlige steget å slå sammen merkevarene også. Det skal ifølge selskapet gjøre Telia Norge til en mer fokusert virksomhet som skal ligge i forkant og utfordre på innovasjon og kvalitet for kundene.

– Når vi nå slår sammen merkevarene forenkler vi og gjør det bedre for kundene samtidig som vi styrker vår konkurransekraft i det norske markedet. Det vil komme alle våre mobilkunder til gode. Vi kan love Chess-kundene en ekstra hyggelig velkomsthilsen samt at vi skal gjøre alt vi kan for at de skal trives hos Telia, sier Kjersti Jamne, leder for privatmarkedet i Telia Norge i pressemeldingen.

Eksisterende Chess-kunder får nå tilgang til tjenester som tidligere har vært forbeholdt Telia-kunder, som Data Boost og Svitsj.

Alle mobilkundene beholder samme pris og datamengde som de har, og de trenger ikke å foreta seg noe eller bekymre seg for å bytte SIM-kort. Alt skjer automatisk, sier Jamne.