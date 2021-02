Slik blir våroppdateringen av Windows 10

Microsoft bekreftet i går at det blir en funksjonsoppdatering til Windows 10 også dette halvåret. Denne kalles – i alle fall foreløpig – for 21H1-versjonen. Fram til og med våren 2020 var versjonsnummeret basert på hvilket år og måned (som 2004 – som egentlig kom i mai) oppdateringen ble lansert i, men selskapet gikk vekk fra dette i fjor høst, med versjon 20H2. Dette kan ha sammenheng med at det er vanskeligere å forutse utviklingstakten nå under koronapandemien, enn det var tidligere.

Uansett, i løpet av det inneværende halvåret kommer Windows 10 21H1. Men det var først i går at Windows 10 21H1 fikk betastatus og ble gjort tilgjengelig i betakanalen for Windows Insiders, så rett rundt hjørnet er den nok ikke.

Fokus på kjernefunksjonalitet

I de siste årene har våroppdateringen bydd på en god del nyheter, mens høstoppdateringen mest har dreid seg om kvalitetsforbedringer.

Årets vårutgave skal derimot komme med nyheter og forbedringer på bare noen få områder. Ifølge Microsoft har selskapet fokusert på kjernefunksjonaliteten som kundene har fortalt at de er mest avhengige av akkurat nå. Siden mange for tiden er nødt til å jobbe hjemmefra, handler dette i stor grad om sikkerhet og fjerntilgang.

Blant de få nyhetene Microsoft nevner, er Windows Hello-støtte for flere kameraer. Det innebærer at brukere kan velge at et eksternt kamera skal brukes selv om PC-en som benyttes også har et internt kamera.

Ytelsesforbedringer

Det loves også ytelsesforbedringer knyttet til Windows Defender Application Guard, inkludert tiden det tar å åpne dokumenter.

I tillegg loves det at ytelsen i forbindelse med Windows Management Instrumentation (WMI) Group Policy Service (GPSVC) og fjernarbeidscenarioer skal forbedres.

Når det gjelder maskinvarestøtten, så følger den akkurat de samme retningslinjene som 20H2-versjonen.

Når Windows 10 21H1 blir lansert senere dette halvåret, vil brukere med Windows 10 20H1 eller 2004 kunne ta den i bruk på samme måte som når de installerer de månedlige oppdateringene. Etter lanseringen vil den støttes i 18 måneder.