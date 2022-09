Noen ganger i året lanserer Vinmonopolet nye produkter som det kan bli rift om. Enkelte ganger resulterer det i kø-ordning i form av soveposer utenfor spesialutsalgene, andre ganger er køen digital.

Sistnevnte ordning ble mer vanlig i pandemien, men for enkelte lanseringer har Vinmonopolet fortsatt med denne måten å gjøre det på.

Hege-Lill Hagen Asp, senior kommunikasjonsrådgiver i Vinmonopolet, forteller til Digi at løsningen egentlig ikke ble etablert for å sørge for rettferdig kø som sådan, men for å jevne ut belastningen og sørge for at nettbutikken ikke skulle knele når pågangen var stor.

– Løsningen vi har i dag, kom på plass i 2018, sier Asp. – Allerede da var det stor interesse og pågang rundt våre nyhetslanseringer, og kapasiteten til nettbutikken var ikke god nok, og vi måtte finne en måte for å sørge for at ikke nettbutikken skulle knele. Målet var å sikre stabil drift og kjapp respons, også når det var veldig stor pågang.

Vinmonopolets køsystem på nett. Skjermdump

Slik fungerer den

Den digitale kø-ordningen, om den kan kalles det, fungerer i teorien slik:

På lanseringsmorgenen mellom klokken 07.00 og 08.05 vil besøkende til Vinmonopolets nettsider, uansett ønsket side eller hensikt med besøket, omdirigeres til en løsning ved navn Queue-it. Når klokken blir 08.05 får man tildelt et tilfeldig kønummer og få et estimat på når man kan forvente å bli sluppet inn, hvor mange som er foran i køen og så videre. Når man så slipper inn, har man 15 minutter på å handle det man vil ha, hvis det ikke har blitt utsolgt før den tid.

Kjent triks gir urettferdig resultat

Løsningen har imidlertid svakheter som gjør at den kan utnyttes av kunder som vil sikre at de ved lanseringer slipper til raskt og får fatt i knapphetsvarene de ønsker seg.

Trikset er nå så kjent at det ikke lenger er å betrakte som et «smart» triks, man lurer ikke løsningen – bare seg selv.

Queue-it er nemlig cookie-basert, og man kan derfor i teorien få så mange kønumre man bare vil, og så bruke det laveste.

Siden kønummeret man får er tilfeldig og ikke basert på tidspunkt på noe som helst vis, kan man ved å bruke ulike maskiner, enheter og nettlesere, enkelt øke sine sjanser til å få et lavt kønummer. Man kan til og med bruke inkognito-modus i nettleseren for på enkelt vis å doble antallet kønumre man får.

Når du så har fått en pen stabel kønumre, kan du plukke det laveste og klikke på lenken som oppgis og legge inn e-postadressen. Da vil du få e-post når det er din tur, og du kan bruke lenken i e-posten til å få adgang til nettbutikken, selv på en annen enhet enn den du brukte til å få kønummeret.

Dermed kan du bruke det laveste nummeret du ble tildelt og gi blaffen i resten.

En IT-kyndig person bør ikke ha problemer med å bruke denne metoden til å skaffe seg potensielt hundrevis av kønumre – eller enda flere.

Det er lett å skaffe seg et pent knippe «kønumre» når Vinmonopolet har lanseringsslipp. Skjermdump

Jobber med saken

Vi sendte Vinmonopolet et knippe spørsmål omkring dette, men fikk bare delvis svar. Asp svarer imidlertid i en e-post til Digi at de jobber med saken.

– I Vinmonopolet jobber vi kontinuerlig med å forbedre kundeopplevelsen både i butikk og på nett. Vi kan alltid bli bedre, og vi ønsker å tilby det beste kundemøtet uavhengig av kanal, skriver hun.

Trikset er nå så kjent at mange benytter seg av det i større eller mindre grad.

Ikke bare gjør det hele løsningen enda mindre rettferdig, men det betyr også at man ikke kan stole på estimatet for når man slipper inn. Når en stor andel av kønumrene før deg i køen i praksis ikke brukes, sier det seg selv at estimatet ikke vil være helt riktig.

Og sannsynligvis fikk du ikke kjøpt det du ville ha. Det er problematisk, spesielt når utsalgsprisen i Norge kan være en brøkdel av hva auksjonsprisen i utlandet ligger på. Allerede for flere år siden var det kjente tilfeller av at utlendinger kjøpte dyr alkohol relativt billig i Norge for så å selge den dyrt i utlandet.

Vinmonopolet svarer ikke spesifikt på våre spørsmål om dette, men lover i en e-post at en ny eller forbedret løsning allerede skal være på vei:

– Vi jobber kontinuerlig med å forbedre kø-løsningen, og vi jobber nå i høst med å få på plass ny funksjonalitet.