Slik kan PC-en din kjempe mot korona mens du sover

Prosjektet Folding@home (FAH) ved Stanford University har i snart 20 år brukt distribuert datakraft fra tusenvis av PC-er rundt om i verden for å forske på sykdommer og bidra til å utvikle nye medisiner. Prosjektet har bidratt konkret til en lang rekke publiserte forskningsresultater og håndfaste bidrag til bekjempelse av sykdommer som Alzheimers, kreft og Parkinsons.

Nå har prosjektet begynt på jobben med å bekjempe korona-viruset Covid-19. Rent konkret jobbes det med å simulere hvordan Covid-19-proteiner oppfører seg, for å kunne jakte på nye antistoffer.

Koronainfeksjonen skjer ved at et protein på virusoverflaten binder seg til en reseptor i lungene. Jobben til et antistoff vil være å hindre denne bindingen. Problemet er at proteinet alltid vil forandre form, og det er denne oppførselen FAH simulerer.

Slik bidrar du

Ledig datakraft over hele verden skal nå brukes til å bekjempe koronaviruset. Foto: Centers for Disease Control and Prevention

FAH gir små oppgaver til hver datamaskin, som sender resultatene fortløpende tilbake til forskerne som jobber med dem. På den måten kan systemet utnytte datakraften til svært mange maskiner.

Det er svært enkelt å bidra til prosjektet, ved å laste ned programmet og gi tilgangene som kreves. Deretter starter den å jobbe i bakgrunnen. Du kan velge hvor mye kraft den skal bruke, og om den skal jobbe hele tiden eller bare når maskinen står ubrukt. På den måten kan du donere datakraft til å bekjempe korona-viruset.

Spillmaskiner funker best

Til dette prosjektet kan du stille både maskinens CPU og GPU (grafikk) til disposisjon, men spesielt kraftige GPU-er kommer til nytte for Covid-19-prosjektene. En typisk spillmaskin vil derfor vært svært kjærkommen.

Grafikkort-produsenten Nvidia oppfordret fredag alle gamere til å bidra med sin ubrukte datakraft til å bekjempe Covid-19.