Slik skal de lære barn og unge om datasikkerhet

ARENDAL (digi.no): Småbarnsmoren Cathrine Singstad jobber i Sopra Steria og er prosjektleder for «Er du sikker?» et samarbeid mellom Sopra Steria, IKT Norge og «Lær kidsa koding».

På Arendalsuka presenterte hun programmet sammen med samarbeidspartner Torgeir Watherhouse, Direktør internett og nye medier i IKT Norge.

Cathrine Singstad i Sopra Steria er prosjektleder for «Er du sikker?». Foto: Heidi Sævold

Målet er å øke barn og og unges bevissthet rundt datasikkerhet, hvordan teknologien de bruker fungerer og hva de kan gjøre for å unngå bli sårbare eller bli utnyttet på nett.

– Felles for veldig mange av de sakene som er rundt barn og unges bruk av teknologi, er at de ofte ikke er modne nok til å forstå hva de tar del i. Ting kommer ut av kontroll, det er mye teknologiske spørsmål og hendelser involvert, og plutselig er du i en helt annen situasjon enn du hadde inntrykk av da noe startet, sa Torgeir Waterhouse på arrangementet i regi av IKT Norge.

– Må ikke moralisere

Arendalsuka: En arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv samles hvert år. Har vært arrangert siden 2012.

Statlige og ikke-statlige organisasjoner, politiske partier og selskaper har stands og arrangementer rundt om i Arendal sentrum.

Basert på svenske Almedalsveckan, som har vært arrangert på Gotland siden 1968.

Arrangeres hvert år i uke 33. Kilde: Arendalsuka

Intitiativtaker Cathrine Singstad trakk frem deling av nakenbilder som eksempel. Hun understreket samtidig at moralisering over hva barn og unge gjør på nett ikke er et alternativ.

– Det er lett å tenke at de unge ikke bør ta et bilde og dele det. Men vi kan egentlig bare slå fast at barn og unge og for så vidt folk i alle aldre kommer til å fortsette å ta nakenbilder og dele dem. Det og mye annet kommer man til å gjøre, sa Waterhouse.

– Det store spørsmålet for oss da er hva vi kan gjøre for å bidra til at man er bedre rustet til å ta gode valg og sikre seg når man absolutt må, for det må man noen ganger, ta et nakenbilde og dele det med noen. Det er mange måter å gjøre det på som er mye mindre usikkert enn å bare lempe det avgårde i en eller annen åpen chatteløsning, sa Waterhouse.

Unges handlinger på nett vil ifølge direktøren bare gå under jorda hvis voksne prøver nekte dem mobilbruk eller gi dem dårlig samvittighet.

– Dette handler om å skape forståelse for hvordan vårt samfunn fungerer, og hvordan vi kan bruke teknologien på en sikker måte og sikre oss best mulig i den hverdagen vi har.

HTTPS

Materialet i prosjektet «Er du sikker?» skal bestå av to uavhengige deler, der den ene er en serie med innhold utviklet for foreldremøter der barna er tilstede med foredrag, videoer, dialog og historier fra virkeligheten. Den andre delen består av interaktive oppgaver til bruk i skolesammenheng eller som fritidsaktivitet.

Torgeir Waterhouse demonstrerte for tilhørerne i Arendal en av de første oppgavene som blir gjort tilgjengelig, og som snart vil demonstreres for barn og unge over hele landet.

Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT Norge. Foto: Heidi Sævold

Oppgaven gikk ut på å forstå forskjellen på åpne og lukkede nettverk, og sikrede og usikrede nettsider. Direktøren koblet seg på det åpne nettet i Arendal og skriver en privat melding over en chattetjeneste, for å demonstrere at andre på samme nettet vil kunne se meldingen på et ukryptert nett.

– Spørsmålet er: Hvem andre på det nettet eller nettsiden har sett hva jeg skriver, og var det det jeg ville i utgangspunktet? På det sikrede netter er det kryptert og bare en lang liste med gibberish med bokstaver, tegn og tall, demonstrerte Waterhouse.

– Den forståelsen trenger unge å ta gode og fornuftige valg, og jeg er helt sikker på at voksne også har litt bruk for dette, konkluderte han.

Ønsker bidragsytere

Fra scenen på Arendalsuka etterlyser initiativtakeren flere samarbeidspartnere og folk som vil bidra i prosjektet.

– Man kan bidra med tid, ved å engasjere seg og stille opp, med ting eller utstyr som kan komme prosjektet til nytte, med penger eller ressurser eller arenaer, oppfordret Singstad.

– Dette er egentlig bare vår tids versjon av å lære og gå på rett side av veien og se i den retningen bilene kommer fra før du krysser over, avsluttet Waterhouse.