Datametrix har inngått ny rammeavtale med Oslo kommune om å levere nettverksutstyr og telefondrift.

Avtalene har en verdi på rundt 125 millioner kroner over to år. Men Oslo kommune er åpne for at kontrakten kan fornyes i ytterligere to år.

250 millioner kroner

Totalverdien for avtalen vil da være på 250 millioner kroner.