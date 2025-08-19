Abonner
Slik skal Stargate-senteret tjene Norge og Narvik

– Vi ønsker å samarbeide med hele det norske KI-økosystemet, sier Aker-topp Stian Jensen om Stargate Norway. Politikere etterlyser garantier.

– Det at disse tingene er fysisk i Norge med norsk eierskap er viktig, sier direktør for myndighetskontakt og internasjonale forhold i Aker, Stian Jenssen, om Akers nye datasenter. Til høyre direktør for datasentertjenester i Aker Horizon, Petter M. Tømmeraas.
Heidi SævoldHeidi Sævold– Journalist
Arash NejadArash Nejad– Fotojournalist
19. aug. 2025 - 05:00
Kunstig intelligensNettverk og infrastrukturStargate
