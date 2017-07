Slik skal Windows 10 og Office 365 oppdateres fra nå av

Microsoft har i løpet av våren kommet med kunngjøringer om at selskapets planer for videre oppdatering av blant annet Windows 10, ikke har vært skrevet i stein. Nå ser det ut til at selskapet har kommet i mål, i alle fall for denne gang.

Sentralt i de nye planene er det allerede kjente faktum av det skal komme en ny versjon av Windows 10 to ganger i året, nærmere bestemt i mars og september. Det har også blitt kunngjort at i alle fall nye Office 365 ProPlus-utgaver skal utgis samtidig. Begge vil støttes i 18 måneder etter utgivelsen.

Denne halvårlige oppdateringsordningen skal erstatte dagens Current Branch- og Current Branch for Business-ordninger og har fått navnet Semi-Annual Channel.

To til tre år

Men det er ikke alle Microsoft-kunder som ønsker å ta i bruk nye Windows- og Office-versjoner så hyppig på alle enheter. Derfor tilbyr Microsoft i dag Windows 10 også med en oppdateringsordning som kalles for Long-Term Servicing Branch.

Denne skal nå erstattes med en tilsvarende ordning som har fått navnet Long-Term Servicing Channel. Under denne ordningen vil utgivelsene av Windows 10 og Office 365 skje mindre hyppig, typisk med to til tre års mellomrom. Den neste versjonen kan først ventes i 2019. Ifølge Microsoft er denne ordningen spesielt beregnet for pc-er med spesielle bruksområder, for eksempel brukt i salgsautomater eller til å kontrollere medisinsk utstyrt eller fabrikkanlegg.

Klar for alle

Microsoft kunngjorde i går også at Windows 10 Creators Update, versjon 1703, nå er tilgjengelig for alle kunder via Windows Update. Denne oppdateringen ble tilgjengelig via Windows 10-brukere via Windows Update den 11. april i år. I tiden som har gått har den gradvis blitt tilgjengelig for flere, etter hvert som den har blitt testet på flere systemer.

Samtidig var det mulig å installer oppdateringen manuelt, men Microsoft frarådet de fleste å gjøre dette, siden dette kunne føre til kompatibilitetsproblemer.

Men nå anbefaler Microsoft altså at alle tar i bruk denne nyeste utgaven av Windows 10.