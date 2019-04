Den norske selskapet har utviklet en egen protokoll for kommunikasjon, og kan levere et unikt smarthus-produkt. Fra venstre: Markedssjef Espen Schrøder og sivilingeniør og konstruktør Jon Øyvind Stenerud i Sfty, her utenfor Sftys kontor på Lysaker.

SFTY

Slik utviklet Sfty en egen protokoll for kommuni­kasjon mellom sensorer

Etter 30.000 kodelinjer kan det lille norske selskapet levere et unikt system for brannvarsling i et umettet marked. Nå er over 12.000 enheter i drift.