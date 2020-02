Slik vil 5G revolusjonere næringslivet

Mange regner 5G som den store revolusjonen innen mobilt Internett. Hastigheter opptil 100 gigabit per sekund gir ubegrensede muligheter for ekstremt rask nedlastning av innhold på mobiltelefonen. Men selv om 5G vil ha stor verdi på mobilen, finnes det andre områder hvor innflytelsen vil bli enda større. Dette gjelder næringsliv og helsetjenester, der vi kommer til å oppleve store endringer som vil ha dramatisk innvirkning på den tradisjonelle måten å gjøre ting på.

Her vil 5G-teknologiens raske dataoverføring bli kombinert med andre teknologier og skape nye, intelligente nettverk. Disse nettverkene kommer til å bestå av nettilkoblede sensorer som samler inn data, kunstig intelligens (AI) som kan tolke og agere ut fra data, og 5G-nettverket som raskt formidler data mellom de ulike enhetene og avdelingene i et selskap.

Nye muligheter i detaljhandelen

Netthandelen fikk et stort oppsving med 4G, fordi det plutselig var kunden som kontrollerte hvor og når de kjøpte ting, noe forhandlerne senere har prøvd å tilpasse seg. Nå vil 5G og AI gjøre handleopplevelsen enda mer personlig for hver enkelt kunde.

VR-teknologi gir kundene mulighet til å besøke virtuelle butikker hvor de kan prøve klær på en virtuell modell med nøyaktig samme kroppsmål som dem selv. Samtidig kan butikkene gi mye bedre støtte og kundeopplevelse, hele døgnet, hele uka. Disse nye mulighetene innebærer en endring som krever tilpasning fra både kunder og butikker.

Bedre og mer detaljert

Varene har kortere levetid i butikkhyllene, og samtidig har forbrukerne store forventinger om at det hele tiden skal dukke opp nye produkter. Dette presser produksjonsselskapene til å automatisere og digitalisere driften. Også her kommer 5G til å bli koblet opp mot andre teknologier, f.eks. sensorer som hele tiden er online (Internet of Things – IoT) og AI, og selskaper i alle bransjer vil få helt nye muligheter til å overvåke og styre produksjon og lager ned til minste detalj.

Det intelligente nettverket gjør det mulig å være direkte tilkoblet hele veien under produksjon, lagring eller transport, slik at du kan følge produktet i sanntid fra samlebånd til salg. Kombinasjonen av raskt nett, kunstig intelligens og sensorer som alltid er online, gjør det mulig å automatisere langt flere prosesser enn tidligere. Direktekommunikasjonen mellom menneske og maskin kommer til å gå lynraskt. Det vil for eksempel også bli mulig å fjernstyre tunge eller farlige maskiner. Vi vil, kort sagt, kunne fjernstyre og ‑overvåke prosesser og systemer i et omfang vi hittil ikke har sett maken til.

Pålitelig informasjon om pasientene

Også helsesektoren står overfor store endringer. På sykehusene vil 5G sørge for rask kommunikasjon om pasienter, sykehistorie, organdonasjon og andre viktige opplysninger. Personalet kan bruke mindre tid på informasjonsflyten og mer tid på å behandle pasientene. Sensorer som alltid er tilkoblet internett, vil gjøre telemedisin til et nyttig alternativ for pasienter med lang reisevei.

Denne fremtiden er nærmere enn du kanskje tror. Hittil har fiber vært den eneste muligheten for å få raskt internett. Men dette kommer til å endre seg med 5G. I stedet for å måtte grave ned en fiberoptisk kabel i jord eller fjell, kan man i fremtiden bruke en trådløs 5G-tilkobling.

Dette er langt raskere og mye billigere enn nedgraving, som kan være ganske krevende med tanke på grunnforholdene og de lange avstandene i Norden. Dette vil gi folk flest tilgang til 100 Gbit/s-nett i langt høyere tempo enn før, noe som også legger til rette for IoT og AI i Norden, uavhengig av avstand. Dette kan gjøre Norden til et av verdens første områder med full 5G-dekning.

5G fører til 6G-innovasjon

Det er ingen tvil om at 5G vil spre seg raskt i Norden. Dette gjør også Norden til et perfekt miljø for utvikling av morgendagens teknologi. Wipro og universitetet i Oulu i Finland har nylig innledet et forskningssamarbeid på 5G og 6G i verdens største program for forskning på 6G – 6G Flagship. Her vil innsiktene fra 5G føre til nye innovasjoner og teknologier – og dermed til enda raskere nettverk som 6G.

Mulighetene med 5G er overveldende. Raskere nett, høyere effektivitet, automasjon av en rekke prosesser og raskere og mer stabile forbindelser. Men det krever riktig infrastruktur og riktig utstyr. Det vil si utstyr som kan koble seg på 5G-nettet, og vi må bygge en infrastruktur som kan drifte og støtte datasentre, utstyr og verdensomspennende nettverk, samtidig som det leverer de høye hastighetene og lave forsinkelsene som kreves for nettverk med hastigheter på 100 Gbit/s.

Derfor er det viktig for industriledere, utviklere og ingeniører å samarbeide med myndigheter og andre organisasjoner om å bygge opp felles infrastrukturer og utstyr for å drive fremtidens 5G-nett. 5Gs infrastruktur kommer til å være en viktig byggekloss for fremtiden. Den vil kanskje påvirke livet til hver enkelt, men den vil definitivt forandre hvordan vi ser på helseomsorg, produksjon, kommunikasjon og handel. Hvis vi kan bygge et sterkt og felles nettverk, er det bare fantasien som setter grenser for hvilke mål vi kan nå i fremtiden.