Norsk selskap mener å kunne fjerne stresset når møteromsteknologien ikke vil samarbeide

Mens de fleste møterom i mange bedrifter tidligere ofte bare besto av bord, stoler og en flippover eller et whiteboard, så har nye kommunikasjons- og samhandlingsbehov ført til at mange bedrifter utstyrer ikke bare noen få, men alle møterommene med digital møteromsteknologi, inkludert utstyr for videokonferanser.

Ikke minst gjelder dette norske bedrifter som henvender seg til et internasjonalt marked.

Samtidig har teknologien blitt langt mer digital og IP-basert, slik at komponentene bedre kan snakke sammen. Det har åpnet for nye muligheter.