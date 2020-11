Slutt for Endomondo. Slik redder du dine data 

Nå er det klart at det er helt slutt for det danske app-eventyret Endomondo. Ved utgangen av året forsvinner appen fra app-butikkene, og fra og med 31. mars 2021 vil alle brukerdata bli slettet.

Her har Endomondo lagt ut instruksjoner for hvordan du kan overføre dine data.

Appen vil forbli på brukernes telefoner etter dette, men ikke lenger motta oppdateringer eller rettelser.

Endomondo er utviklet av de danske gründerne Mette Lykke, Jakob Juncker og Christian Birk. Appen ble lansert i 2007, og kjøpt opp av den amerikanske sportstøyprodusenten Under Armour i 2015. Beløpet skal ha vært over en halv milliard danske kroner, melder danske Computerworld.

Under Armour la ned selskapets utviklingsavdeling i Danmark i 2018. Det førte til at 30 personer mistet jobben. Nå oppfordrer Under Armour Endomondo-brukere til å overføre sine data til selskapets andre treningsapp, Map My Run, og ta i bruk denne som erstatning.

Endomondo har vært en dansk app-suksess. I 2013 passerte appen 20 millioner brukere. Siden Under Armour overtok, har antall brukere falt gradvis, og det har vært få nylanseringer og oppdateringer.

Samtidig med at Under Armour kunngjorde at selskapet avvikler Endomondo, annonserte selskapet at de selger Myfitnesspal. Nettstedet DC Rainmaker påpeker at prisen per bruker har falt betydelig siden 2015. Under Armour betalte nesten 6 dollar per bruker da de kjøpte Myfitnesspal i 2015. Ved salget i 2020 verdsettes brukerne til 1,88 dollar.