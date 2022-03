Sluttdato satt for Google Analytics. Alle brukere må over på annen løsning I juli 2023 slår Google av Google Analytics 3, også kjent som Universal Analytics. Alle brukerne må over på Google Analytics 4, sier Google. – Byttekostnaden er høy, og det finnes alternativer, sier Jørgen Brunborg-Næss.

Dette bildet vil du ikke se om et drøyt år. Bounce rates og sidevisninger er ikke en del av Googles nye verktøy. Skjermbilde: Google Analytics