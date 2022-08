Små, men viktige forbedringer på Samsungs halvårsslipp

Det skal Samsung ha. De blir ved sin bøyelige lest og forbedrer og forbedrer på sine brettbare smarttelefoner. Sakte, men sikkert blir både Samsung Galaxy Z Fold og Samsung Galaxy Z Flip bedre. Nå lanserer de sine to mobiler med bøyelig skjerm i fjerde utgave: Fold4 og Flip4. Og de fyller på med nye klokker og øreplugger.

Det er blitt enklere å ta opp og bruke flere apper samtidig på den store, nettbrettaktige skjermen inni.

Vi har fått en liten titt på nyhetene dagen før det hele blir offentlig, og vi kan melde om mange små, men viktige forbedringer.

Vi skulle gjerne sett revolusjonerende forbedringer, men det er en del fysiske begrensinger som gjør seg gjeldende når skjermen skal brettes. Derfor er det små endringer når vi «blar om» fra 3 til 4.

Av de to er det Flip som selger best. Den appellerer til mange som vil ha en liten telefon, og mange har nok hatt det vi kalte en clamshell-telefon for mange år siden. Den gang var det skjerm i øvre del og tastatur i den nedre. Dessuten veier den heller mindre enn mer enn en moderne toppmodell. 187 gram er ikke noe så klage på i en telefon med en 6,7 tommer skjerm.

Flip4 har fått en rekke forbedringer, både i maskinvaren og i programvaren. Nå kan man mer effektivt ringe fra frontskjermen uten å brette opp telefonen.

Prisen er nok også avgjørende. Fold blir ganske kostbar. Den må jo ha både en så stor skjerm som mulig på utsiden og en helst enorm skjerm på innsiden når den brettes ut.

Raskere og gjerrigere

I motsetning til S22-modellene, som i Europa har Samsungs egen Exynos-prosessor, har Flip og Fold hatt Qualcomms topputgave av Snapdragon. Den er anerkjent for å være litt raskere og bruke mindre strøm enn Exynos. Ikke minst den nye Snapdragon 8+ Gen 1, som vi finner i disse nye utgavene. Fold 3 og Flip3 hadde Snapdragon 888, som var fjorårets topp, men de nye har fått neste generasjon, som allerede har rukket å få en ekstra oppgradering indikert av plussmerket.

Det er sikkert ikke med lett hjerte Samsung kjøper prosessor av konkurrenten, men ryktet sier at de har besluttet å trekke tilbake Exynos og redesigne hele plattformen. Det tar nok et par år, og kanskje kommer det noe imponerende ut i den andre enden. I mellomtiden vil alle toppmodellene få Snapdragon.

Det er ingen tvil om at dette er et godt jump i ytelse, men om det blir særlig merkbart for andre enn de som spiller tunge spill, skal være usagt. Da er det nok adskillig mer effekt på strømforbruket, som er blitt vesentlig forbedret av Qualcomm.

Lavere strømforbruk

Fold har det samme batteriet, det vil si med én celle i hver halvdel på til sammen 4,4 Ah. I Flip4 er kapasiteten økt fra 3,3 til 3,7 Ah. I begge modeller skal batterilevetiden være merkbart lengre. Det er en kombinasjon av lavere forbruk i prosessoren, skjermer som både brukes mindre og kan variere oppdateringsfrekvensen fra 120 Hz helt ned til 1 Hz og selvfølgelig større batteri i Flip'en.

Kameraer

Spesielt Fold4 har fått en overhaling av kameraene. Hovedkameraet, det vil si vidvinkelen, har fått en litt større sensor med 50 MP i stedet for en på 12 MP. Den skal være 23 prosent mer lyssterk enn forgjengeren, og det burde borge for veldig gode nattbilder. Samsungs S-modeller har vist at de behersker teknologien med å ta mange bilder og flette dem sammen med AI til et som er veldig lyssterkt. Det er det ikke alle som fikser.

Flip4 blir nok brettetelefonen som selger bes.t

Ultravidvinkelen ser ut til å være den samme, men telekameraet har fått en overhaling. Det har en 10 MP sensor og en optisk forstørrelse som har økt fra 2X til 3X. Det mener Samsung holder til gode bilder med hybridzoom på 30 X. Det høres litt mye ut.

I Flip4 er det bare tre kameraer. To på lokket og et selfiekamera inni. Hovedkameraet på utsiden har fått en kraftig oppgradering selv om det holder seg på 12 MP. Større piksler gjør at det er hele 65 prosent mer lyssterkt enn det som satt i forgjengeren.

Utstikkere

Kameraene stikker lengre ut enn de gjorde før. Det er nok en av faktorene som gjør det mulig å introdusere forbedringene. Jo lengre det er mellom sensoren og optikken ytterst, jo bedre blir det. Ikke minst for telekameraet, som neppe hadde fått 3X zoom ellers.

De nye mobilene har fått bedre kameraer. Spesielt Fold4.

Telefonen har to selfiekameraer – ett på hver side. På utsiden har det en 10 MP sensor som produserer helt greie bilder. Det på den store skjermen på innsiden er det enda bedre kamuflerte kameraet på 4 MP. Det er rett og slett vanskelig å få øye på det bak selve skjermen. Kameraet er neppe beregnet på stor fotokunst, men mer på videomøter uten å kaste bort noe skjermareal. Her fyller skjermen omtrent helt ut og da er det ikke plass til et vanlig selfiekamera.

Tynnere og lettere

Du skal legge godviljen til for å merke at Fold har slanket seg. Men den er 0,1 mm tynnere og 8 gram lettere. Nå veier den «bare» 263 gram. Det betyr at den nok er den tyngste telefonen på markedet, men så er jo denne et lite nettbrett også når du bretter den ut. Brettet sammen er den 14,2 mm tykk på det tynneste. Det er to mm tynnere enn tidligere og ikke mye merkbart.

Den fysiske bredden er den samme som før, men frontskjermen er blitt 2,7 mm bredere og dekker mer av fronten enn før. Samtidig er telefonen 3 mm kortere i høyden enn tidligere. Til sammen gjør det at frontskjermen, som de fleste bruker mest, likner litt mer på en vanlig telefon enn tidligere. Her er det også verdt å legge til at lysstyrken på fronten har økt fra 900 til 1000 nits. Det hjelper litt på synligheten i sol.

Oppløsningen på frontskjermen har økt fra 832 x 2268 piksler til 904 x 2316, mens den inni har gått fra 1768 x 2208 til 1812 x 2176.

Grensesnitt

Om ikke maskinvaren har gjennomgått de store endringene, så er programvaren betydelig forbedret. Spesielt Fold4 har blitt forbedret gjennom en oppgavelinje som dukker opp på bunnen av skjermen. Den kan inneholde inntil åtte appikoner i tillegg til de to siste man brukte. Herfra kan du trekke inntil tre apper ut på skjermflaten og åpne dem. Nærmere en PC-opplevelse kommer du neppe i en telefon. Du kan multitaske mellom appene, men hvis du vil kopiere detaljer fra én app til en annen, er det nok best å skaffe seg Samsungs S-pen.

Telefonene kommer med Android 12 og Samsungs UI-oppgraderinger som legger til oppgavelinjen, men de som har tidligere Fold-er, trenger ikke fortvile. De vil bli oppgradert, de også.

Dyrt

Foldetelefoner er ikke billige. Flip4 koster fra 11.990 kroner, mens Fold4 trekker 19.490 kroner ut av lommeboka. For dem som ikke må ha de siste innovasjonene, er det grunn til å minne om at forrige generasjon selges veldig mye billigere for tiden. Flip3 for litt over 7000 kroner og Fold 3 fra litt over 14.000 kroner.

24 bits lyd

Som en del av høstslippet kommer også de nye øreproppene Galaxy Buds2 Pro. Vi får komme tilbake til detaljene i lytteopplevelsen, men den lille demoen vi fikk, var overbevisende. Så lenge de brukes med mobiler eller nettbrett fra Samsung med grensesnittet deres, OneUI 4.0 eller høyere, vil de overføre lyden i 24 bits oppløsning. Det hjelper selvfølgelig lite om ikke originallyden finnes i 25 bits, men det gjør den på tjenester som Spotify, Tidal og andre.

Nye Buds 2 Pro kommer med interessant innovasjon og veldig god lyd.

Én egenskap som lover godt, er at elektronikken vet hva som er stemmer og annen lyd eller støy. Det betyr at du kan snakke med folk selv om du lytter til innhold. Da vil proppene senke lydnivået og hente fram stemmene.

3 og 3

Proppene har tre mikrofoner. Én inni og to på utsiden som brukes til å eliminere støy, men også til å forbedre samtalekvalitet.

Inne i proppene er det hele tre høyttalere. De brukes til å gi romlighet til lyden. Med såkalt 360-lyd kan de – når de kobles til enheter med Android One UI versjon 4.1.1 eller nyere fra Samsung – overføre lyd som kan stedsplasseres. Er det en film, vil du kunne høre hvor lyden kommer fra og hvordan den beveger seg sammen med bildet. Snur du på hodet, vil det påvirke hvor lyden kommer fra.

Slike propper bør jo helst være så små som mulig og Buds2 Pro er 15 prosent mindre på tross av oppgraderingene. Prisen på 2490 kroner, sett i forhold til ytelsen vi fikk med oss, er slett ikke verst. Spesielt når de bestilles i kampanjeperioden, hvor man får en svart Wireless Charger Duo til 899 koner med på kjøpet.

Nye smartklokker

Like årvisst som foldemobiler og ørepropper kommer en ny generasjon smartklokker. Denne gangen er det Samsung Galaxy Watch 5 og en Pro-utgave som skal friste folk til ikke å kjøpe Apple Watch. De svarer på et par klager fra tidligere modeller og vil både ha raskere lading og større batteri.

Noen vil kanskje savne den dreibare ringen som Samsung hadde integrert i grensesnittet, men den er borte. Sikkert for godt.

Til gjengjeld vil begge utgavene nå komme med safirglass som gjør dem veldig ripesikre.

Prisen og forbedringene skal konkurrere bedre mot markedsleder Apple

Det å fortelle brukeren hva klokka er, er ikke det smartklokkene er laget for. De skal gjøre mest mulig annet også, men først og fremst å lytte på kroppen og meddele bæreren ståa. Så her finner vi både mer følsomme og nye sensorer. Hjertet, blodets O 2 -metning og til og med blodtrykk skal være mer nøyaktig enn før.

Dessuten har klokka fått en sensor som måler BIA, eller Bioelectrical impedance analysis. Ideen er at BMI ikke er et bra mål, men at BIA forteller brukeren myt mer. Sensoren krever at du berører de to knappene med to fingere, og så sender den en puls gjennom kroppen som er nok til å fortelle om sammensetningen: Hvor mye fett, muskler og bein det er der inne.

De nye Watch 5-klokkene har fått mange forbedringer. Ikke minst bedre og nye sensorer

Vi noterer også at kPromodellen endelig har fått et anstendig batteri på 590 mAh. Det burde hold veldig mye lenger enn i forrige modell.

Det blir ikke billig dette heller. Galaxy Watch5 Pro, med 4G koster 5 490 kroner, men da får du med et par sorte Galaxy Buds Live til 1890 kroner om du bestemmer deg raskt. Og som du heller vi ha Apple Watch så koster den mye mer for tilsvarende spesifikasjon.