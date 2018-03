Smartby-vinner sparer kommunen millioner i helseutgifter

Fru Olsen på 70 år har hatt en mindre operasjon, og er utskrivningsklar fra sykehuset. Hun er ikke frisk nok til å klare seg helt selv mens hun kommer seg etter operasjonen, men ikke så dårlig at hun trenger å være på sykehus. Dermed er hun etter samhandlingsreformen nå kommunens ansvar. Enten skrives hun inn på kommunal institusjon i rehabiliteringsperioden, som koster rundt 1,2 millioner kroner per plass i året. Hvis det ikke er ledig plass, må kommunen betale nærmere fem tusen kroner per døgn for at hun skal få bli liggende på sykehus.