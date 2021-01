Smarte badevekter skal beregne hvordan kroppen din er sammensatt. Hvor smart er det?

Vi har testet fem smarte badevekter. Alle har wifi- eller bluetooth-tilkobling, og en app hvor du kan lagre og følge med på vektutviklingen din. Tre av fem beregner også benmassen din. Alle utenom én gir deg i tillegg til vekt og BMI et anslag for din fettprosent, muskelmasse og andel vann i kroppen.

Anslag er et viktig ord her, fordi vekter ment for forbrukermarkedet naturlig nok ikke bruker like nøyaktige metoder som de man benytter for å måle kroppssammensetning medisinsk.

– Vektene baserer sine målinger på en metode kalt bioimpedans (BIA), hvor det sendes en svak strøm med en bestemt frekvens gjennom kroppen. Siden fett- og muskelmasse leder strøm ulikt, vil man kunne skille kroppsmassene. For å beregne hvor mye fett og muskulatur hver enkelt person har, bruker vektene prediksjonsligninger som er innebygget i programvaren. Disse ligningene tar gjerne utgangspunkt i målt impedans, som vil si kroppens motstand mot den svake strømmen, og setter det sammen med informasjon om vekt, høyde, kjønn og alder for å gi verdier for de ulike kroppsmassene. Metoden kan derfor ikke sies å måle kroppssammensetning, men kun gi estimater for de ulike massene, forklarer Dena Helene Alavi. Hun er klinisk ernæringsfysiolog, og tar doktorgrad i kroppssammensetning hos tarmkreftpasienter ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Referansevekt

I medisinsk forskning brukes billeddiagnostiske metoder, som Dual-Energy X-Ray Absoptiometry (DXA), Computed Tomography (CT) og Magnetisk Resonans (MR). De kan også benytte bioimpedans, men da med mer avanserte, multifrekvente målinger. Det er imidlertid kjent for å ha flere feilkilder enn billeddiagnostikk.

I vår test har vi benyttet en referansevekt som bruker samme målemetode som testvektene, men som er beregnet for profesjonell bruk. Det er den typen vekt de plasser deg på om du ber om en kroppsanalyse på treningssenteret ditt. Tanita MC-780MA P sender en konstant høy-frekvent strøm på 50kHz og 90μA gjennom elektroder under helene, tærne og i håndflatene. Ifølge produsenten skal disse målingene gi et resultat som er innenfor +/-5% av DXA-metoden.

Alle våre testede badevekter måler naturlig nok kun under fotbladene. Produsentene har ikke vært så ivrige etter å gi oss detaljer om hvor mange kilohertz og mikroampere deres vekter benytter, men franske Withings opplyser – når de blir gjort oppmerksom på Teknisk Ukeblad og Digis målgruppe – at deres vekt sender en 50 kHz høyfrekvent sinusformet strøm gjennom to elektroder ved tærne på høyre og venstre fot, slik at en liten strøm på cirka 70μA går inn gjennom nedre del av kroppen.

Ved å måle spenningsfallet mellom de to elektrodene ved tærne og to elektroder ved høyre og venstre hel, gir de et anslag for motstandsnivået i vevet (impedansen) for å analysere kroppssammensetningen.

Redde for å dele informasjon?

Både Beurer, Garmin og Soehnle benytter samme teknologi som Withings. Garmin opplyser at deres vekt sender signaler fra den ene foten til den andre, istedenfor fra tærne til hælen. Soehnle og Beurer oppgir kun at de benytter BIA som metode. Ut fra svarene de gir får vi nesten et inntrykk av at de er redde for å dele med forbrukerne at de må sende strøm gjennom kroppen for å utføre målingene. Men TUs lesere er ikke som andre lesere. Strømmen utgjør ingen fare så sant man ikke bruker pacemaker, og analysene kan gi et ok estimat så sant brukeren ikke er gravid.

Fordi referansevekten bruker samme måleteknologi som de testede vektene, velger vi å ikke tilegne dens målinger status som fasit. Den er kun en referanse, slik at du som leser kan vurdere verdien av målingene du betaler for hos treningssenteret opp mot hva du selv har mulighet til å måle hjemme på ditt eget bad.

For å sikre mest mulig likhet i målingene, har alle vekter blitt testet samme tid på døgnet av de samme personene, på tom mage, og uten treningsøkt i forkant, som anbefalt av Vest Helse og Trening hvor referansevekten ble brukt.

Store forskjeller i fettprosent

Sammenlignet med referansevekten er testvektene nokså jevne på vekt, benmasse og vann i kroppen. Også BMI er likt, noe som er naturlig siden BMI er så enkelt som vekt(kg) / høyde(m)2. Men fordi det er så enkelt, er det samtidig ikke en verdi som bør tilegnes så mye vekt. Det angir kun høyde mot vekt, og sier lite om kroppssammensetningens andel fett og muskler. Når det gjelder oppgitt fettprosent og muskelmasse er forskjellene store. Her er det en differanse på opptil 8 prosent i kroppsfett blant menn, og 11 prosent blant kvinner. For muskelmasse oppgir vektene opptil 32,3 kilogram forskjell hos menn i testpanelet, og opptil 27,9 kilogram i forskjell hos kvinner.

– For muskelmasse er det langt større fluktueringer sammenlignet med benmassen, som er relativt konstant. Jeg antar at de produsentspesifikke ligningene baserer seg på ulike referansepopulasjoner, og dermed viser ulike tall. Det er også viktig å huske på at en forbrukervekt som skal beregne muskelmasse basert på BIA stort sett beregner muskelvekt som andel fettfri eller mager masse, som i praksis inkluderer enten all masse minus fett (fettfri masse) – og dermed tar med både ben, muskler og indre organer – eller all masse minus fett og ben (mager masse) – og medregner indre organer i tillegg til muskler. Det er dessverre vanskelig å si noe mer konkret om disse tallene, da produsentene har egne, spesifikke ligninger og algoritmer som ikke publiseres. Derfor vet jeg ikke om de måler det de skal, og det blir vanskelig å validere dem i forskningssammenheng, sier Alavi.

Ut fra våre målinger, kan de se ut til at validiteten til vektene er varierende. Men så lenge presisjonen er god, altså at de gir likt resultat hver gang, kan det være godt nok for badevekter. Presisjon har vi testet ved å gå på samme vekt tre ganger rett etter hverandre, og sammenligne målingene.

– Det er mulig at vektene bommer noe på det de egentlig skal måle, men om presisjonen er høy vil vi i alle fall kunne måle endringer over tid. Det er nok viktig for hjemmebrukere.

Garmin Index S2 Smart Scale

Garmin lanserte sin nye Index S2 nå rett før jul. Med wifi-tilkobling dukker målingene opp i Garmin Connect-appen nesten før du rekker å gå av vekten, og den har minne for opptil 16 ulike brukere.

Her er det altså ingen problem med en stor familie. I appen vises vekttrender over tid, fra en uke til et år, og om du setter et vektmål får du grafer som viser hvor du står i forhold til målet. Det er egne grafer som viser utvikling i de ulike kroppssammensetningsmålingene.

For våre testpersoner ligger Garmins beregninger et godt stykke unna resultatene fra referansevekten, men dette er samtidig en av vektene i testen med høyest presisjon. Så om du allerede har en Garmin-klokke, og vil samle all statistikk for trening, søvn og vekt ett sted, er Index S2 et godt valg. Prisen er 1799 kroner.

Beurer BF 720: Beste kjøp

Beurer har den enkleste og mest brukervennlige appen i testen, Beurer Health Manager.

Her får opptil åtte brukere dagbok, kalender, grafer – og flotte kakediagrammer hvor vekt er illustrert som en fjær, selv om målingen skulle vise at du er blytung. Det er oppmuntrende.

Den synkroniserer også raskest av vektene med Bluetooth-tilkobling, og har høy presisjon i målingene. For alt utenom muskelmasse, er beregningene den gjør også svært nær verdiene til referansevekten hos våre testpersoner.

Med en fornuftig pris på 699 kroner er denne vekten testens beste kjøp.

Withings Body Cardio: Testvinner

Withings’ mest avanserte badevekt er ikke bare den som ligger nærmest vår referansevekt både hos menn og kvinner i testpanelet, men dette er også den vekten i testen som gir likest resultat hver gang i vår presisjonstest – både for vekt, kroppsfett, muskelmasse, benmasse og vann i kroppen.

Med wifi-tilkobling synkroniseres målinger for opptil åtte brukere til appen Withings Health Mate umiddelbart. Her er det grafer både for vekt, kroppssammensetning og BMI, med tilpassede råd for å nå vektmålet ditt.

Vekten får også litt ekstra kudos for å være testens eneste med oppladbart batteri fremfor alkaliske batterier. Billigste pris på prisjakt.no er 1288 kroner.

Soehnle Shape Sense Connect 50

Soehnles badevekt faller dessverre litt gjennom i dette selskapet. Av en grunn vi ikke vet årsaken til, fordi vi ikke kjenner detaljer om hvordan de utfører BIA-målingene, beregner den mye lenger unna verdiene fra referansevekten hos kvinner enn hos menn.

Forskjellen er så stor som over 40 prosent i muskelmasse for kvinner, og over 11 prosent i kroppsfett. Også for menn skiller det over 30 kilo i beregnet muskelmasse, men den treffer bedre på andre verdier.

Det hadde ikke vært krise om vekten i seg selv var presis, men dette er også testens vekt med lavest presisjon. Selv om vekt, BMI og vann i kroppen vises nokså stabilt, viser ikke Shape Sense Connect 50 benmasse, og ifølge våre presisjonsmålinger har en av «testkaninene» endret kroppssammensetning fra 36 prosent fett og 30 prosent muskler til 27 prosent fett og 37 prosent muskler i løpet av ett minutt. Godt jobbet, men ikke særlig realistisk.

Da hjelper det heller ikke at Bluetooth-synkroniseringen er testens tregeste, og at billigste pris vi finner er 999 kroner.

Fitbit Aria Air

Product render of Fitbit Aria Air, front view, in Black

Aria Air er langt fra den smarteste vekten i testen, men den har høy presisjon i vektmålingene, og er nok et logisk valg for de som allerede har et Fitbit-aktivitetsarmbånd. Å måle vekt og BMI er imidlertid det eneste den gjør. Her får du verken fettprosent eller muskelmasse-beregninger.

Dataene synkroniseres raskt til Fitbit-appen via Bluetooth, og brukergrensesnittet er enkelt. Ingen av våre testpersoner hadde appen fra før, noe som medførte mye frustrasjon når det viste seg at du ikke en gang kunne registrere en bruker uten å godta både reklame og sending av alle data til USA. Skjerpings, Fitbit.

Prisen er imidlertid testens laveste – 599 kroner.

Modell Vekt (kg) BMI Kroppsfett i prosent Muskelmasse i kilogram Benmasse Vann i kroppen Tanita (referansevekt) 84,4 24,7 16,9 66,60 3,5 kg 58,50 % Garmin Index S2 Smart Scale 84,6 24,7 23,0 34,30 4,9 kg 56,20 % Beurer BF 720 84,3 24,6 15,0 36,30 3,7 kg 59,60 % Withings Body Cardio 84,2 24,6 18,3 65,30 3,5 kg 55,20 % Soehnle Shape Sense Connect 50 86,8 25,3 19,0 36,11 N/A 56,00 % Fitbit Aria Air 84,7 24,7 N/A N/A N/A N/A (Testeksempel: Mann, 41, 185 cm høy.)

Artikkelen ble først publisert i Teknisk Ukeblads månedsmagasin, 11/2020.