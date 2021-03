Smartklokke med blodtrykksmåling: virker det?

Det foregår et teknologirace på smartklokker. I tillegg til å vise oss tid, kalender og veldig mye annet, gjelder det å dytte inn sensorer og algoritmer som kan overvåke helsetilstanden vår. Hovedsensorene her er den som måler pulse,n og bevegelsessensorene. De har over mange år utviklet seg fra ganske enkle saker, til svært presise sensorer. Pulssensorene er basert på blinkende grønne, røde og i noen tilfeller infrarøde LED-lamper og lyssensorer som analyserer det reflekterte lyset som kommer tilbake. Noe av lyset reflekteres fra ørsmå kapillærårer og da er det mulig å finne ut hvordan de utvider seg med hvert pulsslag.

Oksygenmetning: Dette er en av mange helsemålinger slike klokker allerede kan gjøre. Nyttig? Tja. Kanskje. Foto: Odd Richard Valmot

Dette temmelig avansert teknologi. Pulsfunksjonen skal virke uansett hudfarge og tykkelse på huden. Og når den først virker, kan den brukes til litt av hvert. Samsung og andre bruker den først og fremst til å måle pulsen, men også til å måle oksygenmetningen i blodet. Sammen med andre sensorer som akselerometere og gyroskop som måler bevegelse kan algoritmer finne ut hvordan du sover.

Du kan også legge inn hva du spiser, hva du drikker og mer til. For ikke å snakke om alle treningsfunksjonene som måler hvordan du går, løper, svømmer etc. Med andre ord; veldig mye nyttig, men ganske stressende om du skal måle og mate inn alle data. Fint da, at klokka også kan måle stressnivået ditt.

Nå er det mer

All clear: Ikke noe hjerteflimmer denne gangen. På EKG tenker vi klokka viser et resultat som er til å stole på Foto: Odd Richard Valmot

I appen: Det er grenser for hva som får plass i klokkeskjermen, men i appen får du se hele målesekvensen fra en EKG-måling Foto: Odd Richard Valmot

Galaxy Watch 3, som kom i fjor, hadde en innebygget funksjon for EKG også. Det vil si den målingen du vanligvis får hos fastlegen når de fester elektroder over hele kroppen og måler over noen sekunder. Dette er en metode som avslører feil i hjerterytmen som er veldig viktig for å avsløre hjerteflimmer.

Men så enkelt var det ikke på klokka. EKG-funksjonen måtte godkjennes først og det er nå klart i Europa. Derfor er det først nå programvaren er sluppet som måler EKG. Apple var først ute med dette og fikk sin tilsvarende funksjon godkjent i fjor.

Hjertemåling

EKG-målingen bruker baksiden av klokka som den ene elektroden og pekefingeren mot tilbakeknappen som den andre. Med de to elektrodene kan klokka lytte til den elektriske aktiviteten i sinusknuten som styrer hjertets bevegelser. Den kan måle hvordan de fire hjertekamrene trekker seg sammen i riktig rekkefølge. Hjerteflimmer, eller atrieflimmer, skyldes ukontrollert elektrisk aktivitet som gjør at forkamrene (atriene) ikke trekker seg sammen som de skal. Det er rett og slett en form for kortslutning.

Det å ha en EKG-sensor på armen er en god forsikring, men selv om den helt sikkert vil avsløre anfall, bør man nok ta seg en tur til legen.

Blodtrykk

Oss bekjent er Samsung alene om å ha en smartklokke som også kan måle blodtrykk. I hvert fall på denne måten. Konkurrenten Omron har utviklet en smartklokke som fungerer ved å måle på den gamle måten, ett og slett ved å pumpe opp klokkeremmen til blodet stopper, og så åpne sakte mens en mikrofon lytter etter blodet som begynner å strømme igjen. Denne er ikke tilgjengelig i Norge.

Blodtrykket: Det som er mest nøyaktig her er pulsen. Resten er i nærheten, men neppe noe en lege ville akseptere. Foto: Odd Richard Valmot

Samsung har utviklet en helt ny teknologi for å måle blodtrykk. De bruker rett og slett sensorene i klokka og smarte algoritmer for å finne blodtrykket. Det vil si det høyeste blodtrykket når hjertet trøkker til; det systoliske trykket, og hviletrykket som kommer etterpå; det diastoliske.

Men

Det er vel mye forlangt av klokka å finne ut dette helt på egenhånd. For at målingen skal fungere må du bruke en vanlig blodtrykksmåler til å kalibrere klokka. Ved oppstart, og en gang i måneden.

Blodtrykk: I helseappen ser man alle målingene som er utført med blodtrykksfunksjonen. Foto: Odd Richard Valmot

For å teste klokka måtte vi få målt blodtrykket med en vanlig måler. En slik du finner på legekontoret. Det å gå til legen en gang i måneden blir både dyrt og påtegnende. Derfor snakket vi med Legebutikken.no og fikk tak i en Omron M7 Intelli IT-AFIB for å teste klokka. Det er en riktig smart blodtrykksmåler til 1690 kroner, som kan også kommunisere over Bluetooth med Omrons app.

Selvfølgelig er det smartere å anskaffe en slik om du trenger å måle blodtrykket, men vi skulle altså sjekke klokka med den.

I dette tilfellet var Omron-måleren den vi kalibrerte med og selve fasiten, men hvordan var klokka? Faktisk ikke så dårlig som vi hadde trodd, men heller ingen innertier. Vi hadde ærlig talt ikke så veldig stor tro på en algoritmisk måling ut fra de optiske sensorene i utgangspunktet. Men selv om målingene ikke var helt samsvar med fasiten var de fleste målingene i nærheten. Noen får jo høyt blodtrykk bare av å være inne på legekontoret og i så måte er dette mye mer nøyaktig.

Selv om nøyaktigheten var grei de fleste gangene varierte den. Og det var det ikke alltid klokka ville måle. Den er temmelig kresen på hvordan den sitter på armen og at du ikke beveger deg eller snakker under måling. Det minste avvik og du må måle på nytt.

Konklusjon

Fasit: Blodtrykksmålingen på klokka er "så der" når vi sammenlikner med det Omron-apparatet sier. Er du opptatt av blodtrykket bår du heller kjøpe en slik. Foto: Odd Richard Valmot

Til å være en gratis programvareoppgradering øker dette verdien av klokka betydelig for de som er interessert i slike målinger. EKG-funksjonen ser ut til å være utmerket. Blodtrykk derimot er vi usikre på. Du må i praksis ha et måleapparat selv til kalibrering likevel, og det måler korrekt. Klokkemålingene er bare sånn cirka. Den eneste grunnen til å bruke bare klokka er om du lurer på hva blodtrykket er og ikke er i nærheten av den mansjettbaserte måleren.