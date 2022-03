Snap Inc kjøper hjernestyringsselskap

Det amerikanske selskapet Snap Inc, som eier bildedelingstjenesten Snapchat og lager kamerabrillene Spectacles, kjøper opp en fransk «startup» som driver med hjernestyring av datamaskiner, melder Engadget.

Det franske selskapet NextMind utvikler teknologi som lar det styre «wearables» ved å fokusere på virtuelle knapper.

Selskapet skal fortsette å ha hovedkvarter i Paris, men arbeide tett med Snap Lab gruppen i Snap Inc.

Ikke overraskende

Oppkjøpet av NextMind kommer etter at Snap Inc i 2021 kjøpte selskapet WaveOptics som lager AR-skjermene som Snap Inc bruker til Spectacles-brillene.

Ifølge Engadget kjøpte Snap Inc selskapet Compound Photonics i Januar i år, som produserer skjermer.

Dette er tydelige signaler på at Snap Inc utforsker AR-feltet. Man kan tenke seg at brillene i fremtiden vil la deg styre dem kun ved hjelp av virtuelle knapper og tankekraft.