Snap varsler store endringer

Snap Inc ble en av de største børsnoteringene i USA, og kort tid etter at bjellene ringte på Wall Street i mars var selskapet verdt 25 milliarder dollar.

Siden har aksjekursen stupt nærmere 44 prosent. Nå varsler selskapet en større overhaling av sin populære meldingstjeneste, Snapchat.

Inntektene økte 62 prosent til 208 millioner dollar siste kvartal, men dette er godt bak hva markedet forventet. Antall daglige brukere økte fra 173 millioner til 178 millioner, også det skuffende tall, ifølge Reuters.

Regnskapet som ble framlagt i går viser et underskudd på 443 millioner dollar. For hver dollar i omsetning tapte de altså mer enn dobbelt så mye i kvartalet som ble avsluttet 30. september. Underskuddet for 2017 så langt er på mer enn 3 milliarder dollar.

Risikovillig

De tar også et bokført tap på nærmere 40 millioner dollar knyttet til sin første satsing på fysiske produkter. Nærmere bestemt kamerabrillen Spectacles, som har floppet i markedet.

– En tilbakemelding vi har registrert over flere år er at Snapchat er krevende å forstå eller vanskelig å bruke. Vi er nå i ferd med å redesigne appen for å gjøre den enklere å bruke. Det er svært sannsynlig at endringene vil påvirke forretningene våre på kort sikt, og hvordan dette mottas vet vi først når den oppdaterte applikasjonen blir tatt i bruk. Dette er en risiko vi er villige til å ta for å sikre betydelige og langsikte fordeler, skriver medgründer og administrerende direktør Evan Spiegler i et brev til investorene.

Det er duket for noen drastiske endringer, som vil kunne fremmedgjøre noen av brukerne og redusere kulhetsfaktoren til Snapchat, skriver The Verge. Det uklart når den nye og forbedrede utgaven blir lansert.