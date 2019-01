Snapchat kuppet den digitale nyttårstrafikken

I fjor steg Snapchat-bruken ved midnatt nyttårsaften med 430 prosent, mens i år økte bruken med hele 618 prosent. Det er over sju ganger så mye sammenlignet med en vanlig dag, viser tall fra Telenor.

– Bruken av Snapchat øker stadig, og vi ventet oss at også i år ville tjenesten dominere trafikkbildet på nyttårsaften. Snapchat er spesielt egnet til å sende venner og familie lykkønskninger, så det er helt naturlig at det var nettopp denne tjenesten som toppet bruken på nyttårsaften, sier fungerende administrerende direktør Bjørn Ivar Moen i Telenor Norge.

30 prosent økning

Datatrafikken i mobilnettet på nyttårsaften var 30 prosent høyere enn nyttårsaften for ett år siden. Trafikken steg betydelig i timene ved midnatt nyttårsaften, ifølge Telenor.

– Trafikken kulminerte ved midnatt og nyttårsaften domineres av høy bruk av sosiale medier, hvor Snapchat troner øverst. Flere og flere tar i bruk sosiale medier, både eldre og yngre. Mange viser sin varme og kjærlighet med bilder og videoklipp, og da er naturligvis sosiale medier det best egnede mediet, forteller dekningsdirektør Bjørn Amundsen.

Økt databruk

Telia-kundene sendte færre SMS-er i løpet av nyttårsaften enn tidligere år, men også der økte databruken. Økningen skyldes i høy grad deling av store filer og videoer, opplyser selskapet.

– Sosiale medier og apper som Snapchat, Instagram, WhatsApp og iMessage går varme når det nye året skal feires, og trenden er at et stadig voksende antall av våre kunder deler bilder og videoer fra sin nyttårsfeiring på denne måten, sier leder Kjersti Jamne for privatmarkedet i Telia Norge.