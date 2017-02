Snapchat sikter mot 25 friske milliarder på børs

Snap, selskapet bak den populær meldingstjenesten Snapchat, satser på å skaffe minst 25 milliarder kroner i frisk kapital når det børsnoteres.

Offentlige dokumenter om den planlagte noteringen, viser at selskapet vil legge ut aksjer for 3 milliarder dollar, som tilsvarer snaut 25 milliarder kroner etter dagens kurs. Flere mener dette bare er et foreløpig beløp og at selskapet i realiteten sikter mot 4 milliarder. Det vil gi en samlet verdivurdering på opp mot 25 milliarder dollar og gjør Snap til en av de største børsnoteringene blant teknologiselskaper.

Underskudd

I regnskapspapirer som er sendt inn til det amerikanske finanstilsynet, kommer det fram at selskapet hadde 404 millioner dollar i inntekter i fjor, men endte med et underskudd på 515 millioner.

Snapchat ble raskt populær tjeneste blant unge mobilbrukere, med flyktige meldinger som forsvinner etter en stund. Etter hvert er plattformen videreutviklet blant annet for å tillate publisister å dele sitt innhold. VG ble nylig det første nordiske mediehuset til å benytte denne tjenesten, som har fått navnet Snapchat Discover.

UNGE MILLIARDÆRER: Snapchat-gründerne (fra v.) Bobby Murphy og toppsjef Evan Spiegel fotografert ved selskapets hovedkvarter på Venice Beach i Los Angeles. Foto: Genaro Molina

Selskapet sier det regner med at brorparten av inntektene vil komme fra reklame, der Snap vil ta opp kampen med giganter som Google, Facebook og Twitter. Selskapet påpeker at det har tapt penger siden starten og at det kan være de ikke oppnår lønnsomhet.

Snap skal tidligere ha avvist et milliardbud fra Facebook fordi selskapet ønsket å bevare sin uavhengighet.