Snart åpnes Microsoft Store for progressive webapper

App-butikken i Windows 10, Microsoft Store, skal snart få støtte for en nok en type applikasjoner, nemlig progressive webapper (PWA).

Fra før tilbys det UWP-apper (Universal Windows Platform) og Desktop Bridge-konverterte Windows-programmer gjennom Microsoft Store, men med neste utgave av Windows 10 vil det også tilbys PWA-er, applikasjoner som kombinerer fordelene til både webbaserte og tradisjonelle applikasjoner.

For brukerne oppleves det som at de er installert på systemet. Appene kan kjøres på tvers av ulike plattformer og formfaktorer, de fungerer uten nettilgang, kan gjøre oppgaver i bakgrunnen, støtter push-teknologi og er tett integrert med maskinvaren. Samtidig oppdateres de automatisk og umiddelbart så snart enheten har nettilgang, og de tar ofte mye mindre plass på enhetene enn tradisjonelle applikasjoner.

Full støtte

Denne typen applikasjoner skal nå bli «first-class app citizens» i Windows, skriver Microsoft i dette blogginnlegget. Nettleseren Edge og versjon 17 av tilhørende nettlesermotoren EdgeHTML, skal inkludere støtte for de underliggende webteknologiene som PWA-er krever. Dette inkluderer Service Worker, Push, Web App Manifest og Fetch. Dette er teknologier som allerede støttes av i alle fall enkelte utgaver av Chrome og Firefox.

Microsoft har allerede i et år søkt etter tilgjengelige PWA-er for å inkludere disse i Microsoft Store. Illustrasjon: Microsoft

Som digi.no tidligere har omtalt (Digi ekstra), har Microsoft brukt Bing Crawler til å lete etter PWA-er som allerede er tilgjengelige på weben. Dette har pågått et års tid, og selskapet skal ha vurdert nesten 1,5 millioner kandidater. Langt fra alle har vært kvalifisert, men en del av dem som har sluppet gjennom nåløyet, skal gjøres tilgjengelige i Microsoft Store i løpet av de neste månedene.

AppX

I Microsoft Store vil PWA-ene være pakket som en AppX-fil, det samme filformatet som brukes til distribusjon av tradisjonelle Windows-programmer gjennom Microsoft Store. Til utviklere som ønsker å få fortgang i prosessen med å gjøre PWA-en tilgjengelige i Microsoft Store, tilbyr Microsoft et eget verktøy, PWA-builder, som blant annet genererer AppX-filen, manifestet og Service Worker-funksjonaliteten.

Mot slutten av blogginnlegget diskuteres det om Windows-utviklere bør velge PWA-er eller UWP-apper. UWP-apper støtter i utgangspunktet alt som PWA støtter og mer til, siden Edge er en del av UWP. Men UWP-apper kan kun kjøres på Windows-systemer, mens PWA-er vil kunne kjøres på alle de vanligste operativsystemene, både for pc-er og mobile enheter.

Dersom man ønsker å tilby appen til flere ulike operativsystemer og webplattformen kan tilby all den nødvendige funksjonaliteten, kan PWA ifølge Microsoft være det naturlige valget. Men dersom appen har behov for mer systemspesifikk funksjonalitet, kan UWP eller andre former for systemspesifikk programvare, være et bedre alternativ.

