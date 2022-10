Snart blir både USB og Thunderbolt mye kjappere

Snart kommer det enda raskere versjoner av dataoverføringsgrensesnittene USB og Thunderbolt. Spesifikasjonene til begge ble kunngjort denne uken. Det loves opptil tre ganger så høy datarate som i dag for enkelte bruksområder med det som heter USB4 v2.

USBv4 v2 skal i utgangspunktet kunne levere samtidig toveis kommunikasjon med en datarate på opptil 80 gigabit per sekund, samtidig i begge retninger. Det er dobbelt så mye som i dag. Men det vil også være mulig med en asymmetrisk konfigurasjon hvor dataraten er på opptil 120 gigabyte per sekund i den ene retningen, og 40 gigabyte per sekund i den andre retningen.

Samtidig blir de tilhørende data- og skjermprotokollene oppdatert for bedre å kunne utnytte den tilgjengelige dataraten.

Neste generasjons Thunderbolt

I tillegg til dette kommer en ny versjon av Thunderbolt-teknologien, som da vil bygge på USB4 v2. Denne støtter blant annet den temmelig nye DisplayPort 2.1-spesifikasjonen og støtter dessuten dobbelt så høy datarate via PCI Express som dagens versjon.

Støttes gjør også den nevnte 120 gigabit per sekund-hastigheten, i alle fall for å overføre bilder til skjermer.

Diagram over dataratene som støttes av ulike versjoner og av USB og Thunderbolt. Illustrasjon: Intel Corporation

Ifølge Intel vil den nye versjonen også fungere med eksisterende, passive kabler med opptil 1 meters lengde.

Det er ventet at produkter med støtte for både USB4 v2 og neste generasjons Thunderbolt vil komme på markedet i 2023.