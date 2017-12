Snart farvel til plast-simkort

Esim har vært på beddingen i årevis. Først i Norge med esim i produkter var sannsynligvis IOT-leverandøren Com4, som i februar meldte at de hadde produktet, levert i samarbeid med sim-leverandøren Gemalto. I august meldte Gemalto at de var først i verden med GSMA-sertifisering for sikker håndtering av esim-abonnement.

Telenor satser tungt på esim

Først i verden med sertifisering fra GSMA er også Telenor, ifølge en pressemelding fra selskapet. I deres tilfelle gjelder sertifiseringen Telenors egen esim-plattform. Telenor beskriver et sterkt esim-miljø som har jobbet med å etablere en egen esim-plattform.

– Vi er svært glade for å ha blitt sertifisert. Det er svært strenge sikkerhetskrav til sertifiseringen. Hittil er det bare fire selskaper globalt som er sertifisert. Telenor Norge blir den første operatøren. Her er det mange flinke folk som har jobbet godt med å gjøre Telenor klar for esim, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge og leder av Telenor Skandinavia, ifølge pressemeldingen.

Innebygget simkort

Esim betyr embedded sim, og betyr at simkortet er innebygget i mobiltelefonen samt andre enheter med esim-støtte.

Administrerende direktør i Telenor Norge og Skandinavia, Berit Svendsen, ser nye muligheter når esim tas i bruk. Bilde: Telenor

– Teknologimiljøet i Telenor har i høst arbeidet med og installert en esim-plattform som vil gi støtte både til maskin-til-maskin-kommunikasjon (M2M), og for privat- og bedriftskunder. Helt konkret så betyr det at Telenor kan støtte esim når det lanseres mobiltelefoner og annet utstyr med innebygd sim. Dette vil forenkle mobilhverdagen. I stedet for å bytte simkort, kan du hente en sim-profil fra nettet.

Ubegrenset antall enheter på nett

– Kanskje slår du på din nye telefon i butikken og får opp en liste over aktuelle mobiloperatører. Du velger da for eksempel Telenor, kommer inn på Mitt Telenor, og kjøper- eller benytter abonnementet du allerede har. Dette er en spennende utvikling, som vil forenkle både for kundene og oss, sier Svendsen.

I dag er det en begrensning i antall simkort per kunde. Nå vil det bli lagt til rette for at kunden kan ha ubegrenset antall enheter på nett, ifølge Telenor.

– Med esim kan du ha ulike telefoner, klokker, kamera eller koblinger i bil, for å nevne noen eksempler – med samme abonnement. Dette tror vi kundene vil sette stor pris på, sier Bjørn Ivar Moen, leder for Telenors mobildivisjon.

– Vil fremme innovasjon

Telenor mener esim også vil fremme innovasjon, fordi terskelen for å produsere enheter som skal på nett senkes betraktelig.

– Særlig innenfor tingenes Internett og maskin-til-maskin-kommunikasjon tror vi antallet ting som kan kobles på nettet vil eksplodere med esim. Vi har i dag over én million ting på nett, men snart tror vi det blir flere ting enn mennesker på nett i Norge. Esim vil bidra til denne utviklingen, sier Ove Fredheim, leder for Telenors bedriftsdivisjon, i den samme pressemeldingen.

I første omgang er det maskinene som vil dra nytte av esim. Eksempler Telenor nevner er M2M som for eksempel biler, smarte strømmålere og alarmsystemer. Telenor understreker at esim fortsatt er en umoden teknologi, og at en ikke vet sikkert hvordan det vil se ut for kunden når nye smarttelefoner kommer med innebygd sim.

Telenor forteller at selskapet allerede er i gang med pilot på esim, og at de jobber sammen med flere M2M-aktører om dette. Selskapet lover å gjøre flere kommersielle lanseringer gjennom 2018.