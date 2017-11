Snart forsvinner siste mulighet til oppgradere gratis til Windows 10

Mer enn to år etter lanseringen har Windows 10 blitt kvitt barnesykdommene. Det at operativsystemet jevnlig kommer i nye versjoner, betyr en viss fare for at det innføres nye feil. Men i stor grad fungerer Windows 10 trolig godt for de aller fleste av brukerne.

Det er likevel mange som ikke har oppgradert til Windows 10 ennå. Offisielt avsluttet Microsoft muligheten for gratis oppgradering allerede den 29. juli i fjor, men en mindre kjent mulighet har likevel eksistert siden da.

Egentlig bare for funksjonshemmede

I utgangspunktet er denne muligheten forbeholdt funksjonshemmede som bruker Windows sammen med det Microsoft kaller for støtteteknologier. Men det kreves ikke at de som bruker denne oppgraderingsmuligheten, må dokumentere at de bruker slikt utstyr. Så i praksis er muligheten åpen for alle.

Men nå nærmer det seg slutten også for denne. Det opplyste Microsoft riktignok i et Twitter-innlegg allerede i midten av oktober.

If you're using assistive technologies and want to update to Windows 10, free upgrade available until Dec. 31, 2017. https://t.co/muL1wssDu9 — MSFT Accessibility (@MSFTEnable) 17. oktober 2017

Den 31. desember ser dermed ut til å være aller siste mulighet til å oppgradere eksisterende pc-er med Windows 7 eller 8.1 til Windows 10. Dette kan gjøres via denne siden.

Det kan være gode grunner til ikke å gjøre dette for enkelte brukere med spesielle behov, men for de aller fleste vil det være fornuftig å ta steget over. Selv om det er noen år igjen av supporttiden for både Windows 7 og 8.1, skjer det ingen videreutvikling av disse Windows-versjonene.

Den kanskje viktigste nyheten i Windows 10 forbedret sikkerhet, samt løftet om jevnlig tilgang til ny funksjonalitet.

Dersom man opplever at Windows 10 ikke svarer til forventningene, kan brukerne relativt enkelt rulle tilbake Windows-installasjonen til den forrige versjonen som var installert. Man kan riktignok ikke vente med dette i all evighet. I de fleste tilfeller må man gjøre dette innen tid dager etter at Windows 10 ble installert.

