Snart kan du spille Fortnite på Iphone igjen

Konflikten mellom Apple og Epic ruller videre, men Fortnite-spillere vil snart kunne spille Fortnite på Ipad og Iphone igjen.

Måten å omgå Apples blokkering av Fortnite, er å kjøre Nvidias skytjeneste Geforce Cloud i nettleseren Safari, skriver BBC.

Når spillet spilles på denne måten, får ikke Apple 30 prosent av alle inntekter fra kjøp i Appen, slik giganten krever når spillet kjøres via Ios-appen fra Apples App Store.

Frontene mellom Epic og Apple er sterke, der Epic sier den høye andelen Apple krever er konkurransehemmende, mens Apple anklager Epic for å ville være gratispassasjerer. De to partene møter hverandre i retten i mai, og det er ventet at saken kan ta flere år.

Kan gi forsinkelser i spillet

Tall fra rettspapirene viser at 116 millioner spiller Fortnite på Ios.

Foreløpig tilbyr ikke Nvidia sin skytjeneste til Ios-produkter, men det er ventet at en utvidelse vil komme før jul. Det kan imidlertid hende at Fortnite ikke er blant spillene som blir tilbudt på denne plattformen når det utvides til Ios.

– Nvidia kan ikke kommentere på verken nye klienter som blir tilgjengelige på tjenesten, eller på tilgjengeligheten av bestemte spill på plattformer som ikke er lansert ennå, sier en talsperson for selskapet til BBC.

Spilleopplevelsen på Geforce cloud vil blant annet være avhengig av spillerens internettforbindelse. Skyspilling medfører en liten forsinkelse fra spilleren utfører en manøver, til den registreres på spillets servere. Enkelte brukere rapporterer også om periodevis svakere videokvalitet.