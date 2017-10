Snart kan nye pc-er flytte data dobbelt så raskt

Teknologien som knytter sammen mange av de sentrale enhetene i pc-er og mange andre typer datamaskiner, PCI Express (PCIe), kommer snart i en ny og betydelig raskere utgave. Denne uken ble den endelige utgaven av PCIe 4.0-spesifikasjonen utgitt. Dette skjer nesten sju år etter at den forrige versjonen, 3.0, ble ferdig.

Arbeidet med PCIe 4.0 ble startet i 2011. Da var planen at spesifikasjonen skulle bli klar i 2014 eller 2015. Så sent som august i fjor var målet at spesifikasjonen skulle fullføres i begynnelsen av 2017, men heller ikke dette skjedde.

Fart og strøm

Det er i særlig grad to egenskaper som er interessante ved den nye utgaven av PCIe. Den ene er selvfølgelig at kapasiteten for dataoverføring per bane dobles, fra knapt 1 til knapt 2 gigabyte per sekund i hver retning. Et x16-spor, som har 16 baner, vil dermed kunne overføre nærmere 64 gigabyte med data i sekundet.

For å støtte for eksempel 400 Gbit Ethernet, kreves det 50 gigabyte per sekund i hver retning.

Den andre viktige forbedringen er at PCIe-sporene med PCIe 4.0 vil levere langt mer effekt til de installerte kortene, minst 300 watt. Med PCIe 3.0 er maksimaleffekten på 75 watt, men ofte er den begrenset til rundt 25 watt. Det er ikke nok til å drive et kraftig grafikkort.

Overføringskapasiteten har blitt mangedoblet siden den første generasjonen av PCI-teknologien kom i 1992. Foto: PCI-SIG

Versjon 5.0

Til tross for fartsøkningen betyr ikke dette at grensen er nådd eller at det framtidige behovet er dekket. Allerede i sommer kunngjorde PCI-SIG, organisasjonen som står bak PCI Express-spesifikasjonen, at arbeidet PCIe 5.0 er godt i gang. Også med denne versjonen skal dataoverføringskapasiteten dobles, ved at antallet «gigatransfers» per sekund økes fra 16 til 32. Da vil et x16-spor totalt kunne overføre nær 128 gigabyte per sekund, nesten 64 GB/s i hver retning.

Dette skal gjøre det mulig for PCIe å betjene avanserte nettverksteknologier og kommende lagrings- og GPU-teknologier, spesielt i servere, uten å være en flaskehals.

Foreløpig er planen at PCIe 5.0 skal ferdigstilles i begynnelsen av 2019.

