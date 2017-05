Hvorfor diskrediterer Telenor tilsynelatende alle tester som konkluderer i deres disfavør? Hør debatten i ukens podcast

Vårt søsternettsted Tek.no kommer snart med landets største og mest omfattende uavhengige test av mobilnettene, en test som vil bli presentert på Tek-konferansen i Strømstad 7.-9. mai. Konferansen arrangeres av digi.nos søsternettsted Inside Telecom (abonnementstjeneste).

Men dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor har allerede før testen er gjort gått ut i Inside Telecom og sagt at dekningstesten ikke er god nok, og også argumentert for dette i et åpent brev. I fjorårets test gikk konkurrenten Telia av med seieren.

I forbindelse med dette inviterte vi dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, og dekningssjef i Telia, Tommy Johansen, til en prat i vårt studio.

Hvordan dokumenterer du overfor kundene at ditt nett er landets beste. Dette spørsmålet danner utgangspunkt for denne utgaven av vår podkast Dobbeltklikk.

Amundsen må svare på hvorfor Telenor tilsynelatende diskrediterer alle tester som konkluderer i deres disfavør. Har det sammenheng med kravet fra konsernledelsen om at Telenor skal ha det beste nettet, dermed basta?

– Har Telenor fjernet seg fra den målbare virkeligheten og utviklet en retorikk som er tilpasset sjefens ønsker? spør programlederen.

Og kan Telia med hånda på hjertet påstå at de har et like godt mobilnett som Telenor?

