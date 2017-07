Snart skal USB få mye mer fart

Den relativt nye USB Type-C-kontakten har egenskaper som ennå ikke utnyttes, men som skal tas i bruk av den kommende USB 3.2-spesifikasjonen, som USB 3.0 Promoter Group kunngjorde i en pressemelding i går.

USB Type-C-kontakten kan nemlig støtte flere separate baner, selv om dagens USB 3.1-verter og -enheter bare støtte én bane med kapasitet på opptil 10 gigabit per sekund.

USB 3.2 skal derimot støtte to baner som hver har overføringskapasitet på opptil 10 gigabit per sekund, noe som betyr en dobling av den samlede kapasiteten.

Kablene kan beholdes

Det kreves selvfølgelig at endeutstyret har støtte for USB 3.2 for at flere baner skal kunne utnyttes, men alle USB Type-C-kabler som er sertifisert for SuperSpeed USB eller SuperSpeed USB 10 skal duge.

USB 3.2 skal være bakoverkompatibel med eldre USB-utstyr, men da nødvendigvis uten de hastighetsøkningene som den nye versjonen vil innebære.

USB 3.2-spesifikasjonen er ennå ikke ferdig, men ventes å bli formelt lansert i september i år. Utstyr basert på spesifikasjonen blir trolig først tilgjengelig i 2018.

