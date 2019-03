Snart skal Windows 7 begynne å mase om Windows 10 på nytt

Med godt under et år igjen av den offisielle levetiden til Windows 7, og rundt halvannet år igjen for Office 2010, mener Microsoft at det er på tide å varsle de gjenværende brukerne om at det er på tide å gjøre noe. I Microsofts øyne betyr dette å oppgradere til henholdsvis Windows 10 og Office 365.

Brukerne av Windows 7 vil derfor begynne å se påminnelser om dette fra og med april. Hensikten er å gi brukerne tid nok til å planlegge en overgang til et mer moderne system.

Mer begrenset

I motsetning til det mange opplevde mot slutten av den perioden da en slik oppgradering til Windows 10 var gratis for veldig mange, skal Microsoft denne gang begrense påminnelsene til en håndfull i løpet av det inneværende året. Det loves også at brukerne skal få et valg om at de ikke skal se påminnelsene på nytt. Forhåpentligvis vil denne muligheten fungere denne gangen.

Behovet for å varsle brukerne er betydelig. Selv om Windows 10 nå skal være installert på mer enn 800 millioner enheter, en vekst på rundt 100 millioner siden tidlig i fjor høst, så er det stadig veldig mange som bruker eldre Windows-versjoner, og da særlig Windows 7.

Slutt på sikkerhetsoppdateringene

Den 14. januar 2020 vil være siste gang Microsoft kommer med sikkerhetsoppdateringer til Windows 7 til vanlige kunder. Etter denne datoen vil risikoen ved å bruke operativsystemet øke fra måned til måned, etter hvert som det blir oppdaget nye sårbarheter i operativsystemet. De vil ikke bli fjernet, selv om tilsvarende sårbarheter i nyere Windows-versjoner blir tatt hånd om.

Det samme vil gjelde for Office 2010, men først etter den 13. oktober 2020.

Microsoft anbefaler i utgangspunktet at brukere av Windows 7 kjøper seg en ny PC, siden mange av Windows 7-maskinene nok begynner å dra på årene, og mye har skjedd på maskinvaresiden i løpet av disse årene, også når det gjelder sikkerhet. Da vil det være fornuftig å velge en PC med såpass moderne CPU at den har maskinvarebasert beskyttelse mot Spectre-angrepene.

Høyst varierende priser

Det vil selvfølgelig også være mulig å oppgradere til Windows 10 på en eksisterende PC. I motsetning til tidligere, er dette ikke lenger gratis. Det enkleste er nok å gå inn på denne siden og følge instruksjonene.

Lisensprisene varierer en del, ikke bare basert på hvilken Windows 10-versjon man velger (Home eller Pro), men også fra forhandler til forhandler.

Hos Microsoft starter prisene på 1199 kroner, men ifølge Prisguiden er det mulig å kjøpe lisenser til langt lavere priser enn som så. Noen av prisene er så lave at varsellampene hos noen og enhver bør begynne å blinke.

Virksomheter med mange PC-er benytter gjerne volumlisenser med helt andre betingelser.

