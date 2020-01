Snøhetta skal skape en ny visuell profil for Wikipedia-eier

Oppdraget er Snøhettas største innen grafisk design noensinne, skriver Dagens Næringsliv.

– For meg personlig er dette veldig stort, men ser man det i et større perspektiv – Norge, norsk design og grafisk design – så er dette en av de største internasjonale kundene som har kommet til Norge og valgt et norsk designbyrå. Så det er veldig stort, sier strategisk rådgiver Sanda Zahirovic i designavdelingen i Snøhetta til avisen.

Åtte firma var i konkurransen om oppdraget. Kreativ direktør Heather Walls i Wikimedia vil ikke overfor Dagens Næringsliv gå ut med hvilke andre selskap det var snakk om, men sier at Snøhetta var det åpenbare valget.

Snøhettagrunnlegger og -partner Kjetil Trædal Thorsen kan ikke gå ut med hvor mye kontrakten er verdt, men understreker at arbeidet beslaglegger en god del ressurser i prosjektperioden, som er på et halvt år.