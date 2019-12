Sonos får kritikk: Krever at fullt brukbare høyttalere ødelegges for å gi deg rabatt

I slutten av oktober lanserte Sonos et nytt innbytteprogram som ifølge en pressemelding fra selskapet skal gi kunder mulighet til å oppgradere til neste generasjon Sonos-produkter, samtidig som de resirkulerer sine gamle. Den såkalte «Trade Up»-ordningen belønner kunder som oppgraderer gamle produkter med 30 prosent rabatt – og gjelder produkter som Sonos Connect, Connect:Amp, ZP80, ZP90, ZP100, ZP120 og første generasjon av Play:5.

Twitter-brukeren Atomicthumbs er imidlertid ikke overbevist om at programmet er så bærekraftig som Sonos skal ha det til, etter at han oppdaget at fem Sonos Play:5-høyttalere er gjort ubrukelige av Sonos' innbytteprogram. Det skriver Pocket-lint.com.

Sonos Play:5 er en av høyttalerne som er omfattet av innbytteprogrammet. Foto: Sonos

Innbytteprogrammet krever nemlig at du setter den gamle høyttaleren din i såkalt «recycling mode» – resirkuleringsmodus. Dette gjør at høyttaleren vil slutte helt å fungere etter en nedtelling på 21 dager, og det skal ikke være mulig å avbryte prosessen. Etter at høyttaleren er satt i resirkuleringsmodus er det ikke mulig å få høyttaleren til å fungere igjen – og dermed får du heller ikke solgt eller gitt bort høyttaleren. Dette bekreftes også av Sonos på selskapets norske nettsider:

«Merknad: alle kvalifiserte produkter som du setter i resirkuleringsmodus, vil slutte å fungere 21 dager etter at du har bekreftet resirkuleringsprosessen i sonos-appen.»

Fra Sonos' norske nettsider.

Ifølge Sonos er det mest miljøvennlige du kan gjøre å ta med produktene dine til en gjenvinningsstasjon. Det er i og for seg riktig, forutsatt at produktet ikke lenger fungerer. At noen velger å sette fullt brukbare produkter i resirkuleringsmodus, og på den måten gjøre dem permanent ubrukelige for å oppnå rabatt på nye produkter – kan neppe være spesielt miljøvennlig.

Det ligger flere Sonos Play:5-høyttalere til salgs på Finn.no – til priser fra 2000 - 5000 kroner. Selv om noen kanskje er litt optimistiske med tanke på hva de kan få for høyttaleren, er dette utvilsomt fortsatt utmerkede produkter som du fort kan få en en tusenlapp eller tre for. Om du ikke heller velger å gi den bort til noen som trenger den mer enn deg selv.

Sonos har foreløpig ikke kommet med noen offisiell respons, annet enn generelle svar om programmet på Twitter. Vi har bedt Sonos' norske PR-byrå om en kommentar, og oppdaterer evt. saken hvis vi hører fra dem.