V kan ikke huske at Sonos noen gang har lansert to nye høyttalere samtidig. Men det gjør de nå. Era 100 og Era 300 skal innvarsle en ny æra hos høyttalerselskapet som kanskje er like kjent for appen som for høyttalerne. Begge de nye modellene har komplett ny program- og maskinvare. Ingen ting er beholdt fra tidligere modeller.

– Dette er neste generasjon smarthøyttalere, sier den finske designeren Aki Laine, som bor i USA og har vært sterkt involvert i utviklingen.

De to nye Sonos-høyttalerne Era 100 og Era 300 har imponerende lyd, men også mye ny teknologi. Foto: Odd Richard Valmot

Ikke hjelp fra Google

Noen vil kanskje reagere på at de nye høyttalerne ikke kan brukes med Google Assistant – bare med Sonos' egen smarte Voice Control for å kontrollere musikken og med Amazon Alexa. Trøsten er at de jobber for å få med Google også.

Blåtann

Nytt er at begge to nå har støtte for Bluetooth. Det er jo noe Google hare skaffet seg omfattende erfaring med i sine bærbare høyttalere: Move og Roam. Nå kommer det også til nyhetene med ledning. Kanskje litt unødvendig for mange som har plassert den ut i et multiromsystem i huset. Disse skal jo ikke være med på stranda, men det betyr at gjester kan logge seg på uten Sonos-appen og spille sin egen musikk. Og så kan de tas med på fest om det skulle trengs, uten at man må sette opp nettverket på nytt.

Og apropos nettverk. De har støtte for WiFi 6E, som burde gi dem kapasitet i overflod i boliger hvor 2,4 GHz er overbelastet. Nå er det neppe mange som har rutere i huset med 6E, men det er dette som er trenden framover, og da er det godt at høyttalerne er framtidssikre og kan håndtere både 2,4, 5 og 6 GHz.

Det kan være også greit å ha kapasitet i overflod, for begge de nye høyttalerne har også støtte for Dolby Atmos, som kan bruke opp mot én megabit/sekund i kapasitet.

Ny kalibrering

En annen nyhet er at høyttalerne også kan kalibreres med Android-telefoner. QuickTune er tilgjengelig i den nye versjonen av appen og setter i gang et program i høyttalernes drivere og mikrofoner som skaper et akustisk inntrykk av rommet. Så justeres lyden automatisk slik at den passer best mulig til der høyttalerne er plassert. Fremdeles er det TruePlay som er toppen av kalibrering, men det krever en iOS-enhet som beveges i sirkler gjennom rommet.

Sonos har gitt opp å bygge TruePlay for Android fordi det er å mange forskjellige modeller med ulik høyttaler- og mikrofonkarakteristikk. Men ifølge Sonos gjør QuickTune en nesten like god jobb.

Reparasjonsvennlig

Sonos har også kastet seg på bølgen om reparasjonsvennlighet. I disse høyttalerne har de erstattet lim med skruer, så om høyttaleren av en eller annen årsak skulle trenge et besøk til verkstedet, er jobben mye enklere.

Og apropos bølger. Sonos understreker at de har brukt mest mulig resirkulert plast i konstruksjonen og sørget for at høyttalerne kan resirkuleres når de en gang skal ut av drift.

Era 100

Sonos Era 100: Det er mulig å skimte den vesentlig større basshøyttaleren nederst i kabinettet utformet i gjennomsiktig plast – og to diskanter øverst, som kaster lyden til hver sin side. Foto: Odd Richard Valmot

Den minste høyttaleren er en sak på størrelse med en Sonos One, men betydelig oppgradert. Likevel likner den en god del på One, men den har vokst litt i lengden. Nå har den to diskantdrivere i stedet for én – og en bassdriver som er 25 prosent større enn i One. Nærmere bestemt 4,4 tommer i steder for 3,5 tommer. Det burde gi adskillig mer trøkk i bassen, og med to diskanter som kaster lyden i hver sin retning, skal den ha en viss stereoseparasjon.

Sonos har også bygget en ny volumkontroll både på Era 100 og nye Era 300. I stedet for å tappe på pluss- og minustegn, er det nå en fordypet stripe med en kapasitiv sensor på toppen av høyttalerne som man fører fingeren langs. For den som savner gamlemåten, kan du tappe i hver ende også.

Era 100 vil erstatte Sonos One, og den vil koste 2799 kroner.

Era 300

Dette er en helt ny høyttaler som ikke minner om noen eksisterende modell. Men dette er en slagkraftig sak med hele seks drivere. Den er litt oval sett forfra og litt smalere på midten i dybderetningen. Litt som et timeglass.

Sonos Era 300: To basser og fire diskanter sørger for veldig mye lyd. Foto: Odd Richard Valmot

To basser peker mot hver sin side, og det gjør to diskanter også. I tillegg har den én diskant som peker oppover og én som peker framover. Dette bør sørge for god stereoseparasjon, samtidig som de høye frekvensene, som er mye mer retningsfølsomme, sprer seg godt i rommet.

Sonos mener Era 300 er en høyttaler som passer perfekt til en av lydplankene deres og en sub for å forsterke effekten av Dolby Atmos. Men om det skulle grave for dypt i lommeboka, er Era 100 også et godt valg. For Era 300 vil koste 4999 kroner når den nå dukker opp i butikkene.

Låter formidabelt

Vi fikk høre på begge høyttalerne, og de låter overbevisende. Men slike lyttedemoer er jo godt forberedt, så en test av begge to kommer om ikke lenge.

Sonos kommer også med et adapter til en USB-C linje-inngang som gjør at du kan koble til en platespiller med en overgang til 3,5 mm analogport.

Mindre strøm

En slik høyttaler står alltid i standby og venter på musikk. Det betyr at de bruker litt strøm hele tiden. Sonos har jobbet mye for å få ned forbruket, og nå bruker Era 100 godt under 2 watt, mens storebror ligger på 2 watt.