Sonos krymper bassen

Sonos nye Sub Mini er vesentlig mindre og billigere enn dages basshøyttaler Sub, som er den tredje i rekka av slike. Den skal koste 4999 koner, som er rundt 3500 kroner mindre enn storebror.

Mye innhold som du strømmer på TV eller lyd, har en basskanal som vanlige lydplanker og høyttalere sliter med å gjengi. Det er først når dypbass-høyttaleren trår til, at du hører eksplosjoner, jordskjelv og andre effekter slik regissøren har planlagt.

Scott Fink har vært i Sonos siden 2011 og har ledet utviklingen av lydanlegg til TV-er. Foto: Erin Feinblatt

Det er rollen den nye mini-sub-en skal fylle. Den skal sørge for at stua di får et kinopreg. Og at naboene dunker i gulvet.

Du trenger ikke se film for å få glede av bassen. Dansemusikk blir også hevet noen hakk. Eller kanskje senket er mer presist.

Forskjellen fra storebror Sub er at denne gangen er høyttaleren rund, ikke elliptisk, i tillegg til at lillebror er mindre og lettere.

– Likevel er det mange likheter mellom de to, forklarer produktsjef for hjemmekino Scott Fink. Han har vært med på alle Sonos' kinolanseringer i over ti år som produktsjef.

– Både Sub og Sub Mini har to basshøyttalere som vender mot hverandre i spalten i midten. Sub har to større høyttalere, mens Mini har to sekstommere. De jobber i takt, slik at de går inn og ut samtidig og pumper bassen ut av spalten. Det gjør at de balanserer hverandre ut. Høyttalerne vibrerer mindre enn andre basshøyttalere, som oftest har én stor høyttaler. Hele kabinettet er akustisk forseglet, sier han.

Alt styres med avansert signalprosessering.

Møbelverdi

Fink understreker at høyttalerne, som kommer i hvitt eller sort, er laget for å passe inn i stua til folk. De er helt runde, med en diameter på 30,5 cm.

Sub mini er 23 cm høy, 30,5 cm i diameter og veier 6,35 kilo. Sub veier innpå 16 kilo og er nesten 39 cm høy. Foto: Sonos

Mange Sonos-høyttalere med mikrofoner kan sette seg opp selv ved å sende ut og lytte til ultralydsignaler. Det kan naturlig nok ikke disse. Basshøyttalere produserer lavfrekvent lyd, ikke høyfrekvent. I stedet kan de settes opp i Sonos' S2-app ved å holde telefonen inntil og bruke NFC på toppen av høyttaleren.

De kan også kalibreres til rommet, men da må man ha en enhet med iOS.

Som andre Sonos-enheter har de støtte for wifi over 2,4 og 5 GHz, men de har også en radio til som fungerer på 5 GHz-området.

– Når man kobler høyttalere til TV-er, kan vi ikke ha noen form for forsinkelse. Det sørger denne radioen for. Da unngår vi problemer med at lyden ikke er helt synkron med bildet på TV-en, sier Fink.

Til mindre anlegg

Sub Mini passer nok best sammen med de små lydplankene til Sonos. Foto: Sonos

Sub Mini er beregnet på å utvide lydspekteret til lydplanker som Ray og Beam og til høyttalere som One og Ikeas Symfonisk. For større lydanlegg, som lydplanken Arc, anbefaler Sonos den større Sub-høyttaleren. Men det er ingen ting i veien for å koble til minien.

Når en basshøyttaler kobles til, vil appen sørge for at mer av bassen blir håndtert av den i stedet for av planken eller høyttalerne. Da vil de bruke mer av lyden de produserer, på mellomtoner og diskant.