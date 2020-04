Sonos lanserer radio – skal være klar i Norge i løpet av noen uker

Ingen av konkurrentene har så mange strømmemuligheter som Sonos. Selskapet, som vi forbinder med strømmehøyttalere, har stort sett koblet til alle slike tjenester om finnes på musikk, og organisert dem under sitt eget grensesnitt.

Rundt 100 ulike tjenester i alt er det blitt.

Dette er selve fundamentet for at selskapet har blitt det ledende på såkalte multiromhøyttalere. Og selvfølgelig veldig fristende for alle som driver i dette markedet. Alle ser på Sonos-appen og prøver å konkurrere med den.

For å holde forspranget og sukre innholdet sitt til kundene, slik at de får flere av dem, lanserer Sonos nå sin egen nettradio; Sonos Radio.

Radio

Selskapet har samlet mer enn 60.000 radiostasjoner fra hele verden i Sonos Radio og organisert dem slik at det blir lett for kundene å få ta i innholdet de vil ha. Tjenesten er åpnet i noen land fra i går, men den skal være klar for Norge i løpet av noen uker. Og mange andre land.

I tillegg til tilkoblingstjenesten som selvfølgelig er en nyttig måte å finne innhold på vil det amerikanske lydselskapet også lage sitt eget innhold. De har fått med seg frontmannen i Radiohead, Thom Yorke som skal lage sin personlige stasjon.

Sonos selv vil produsere en reklamefri stasjon; Sonos Sound System. Den skal produseres i den såkalte flaggskipbutikken i New York.

I tiden fremover vil selskapet lansere flere slike stasjoner med kuratert innhold eksklusivt for sine kunder. Det vil si til rundt 10 millioner hjem rundt om i verden.

Halvparten er strømmeradio

Selv om Sonos er mest kjent for høyttalerne, som formilder Spotify, Apple Music, Tidal og andre strømmetjenester, så er faktisk rundt halvparten av lyttingen på nettradio. Det er nok også mest musikk, men det er i det minste gratis å lytte til.

Akkurat som selskapet har bygget en app som integrerer alle strømmetjenestene gjør de nå det samme for radiostrømming. De gjør ikke alt selv, men har knyttet til seg tjenester som TuneIn og iHeartRadio som er de store tjenestene som samler radiostasjoner fra hele verden. Dette betyr at kunder gjennom Sonosappen kan sortere radiokanaler på type innhold og geografi.

Dette er bare starten, sier Sonos. De ønsker å inkludere flere slike aggregeringstjenester etter hvert.