Sonos oppgraderer Beam: Åpner for virtuelle høyttalere

Sonos Beam har vært på markedet i noen år. Dette er deres minste lydplanke for dem som har liten TV. Den har fått selskap av Ark, som er beregnet på de store skjermene.

Av og til gjør Sonos en oppgradering av produkter som har vært på markedet i noen år. Nå er tiden kommet til Beam. Siden den kom, har det dukket opp nye ønsker hos brukerne som originalen har problem med å tilfredsstille.

Beam Gen2

Paul Peace i Sonos sier ny programvare gjør det mulig å produsere virtuelle høyttalere i rommet. Foto: Odd Richard Valmot

– Vi har ikke gjort noen endringer i driverne. Den har én diskant, fire mellomtoner og fire passive bassdrivere som før, sier Paul Peace, som bærer tittelen Principle Audio Systems Engineer i Sonos.

– Derimot har vi en mye kraftigere prosessor og ny programvare som gjør at vi kan styre driverne på en helt ny måte. De kan fase-arrangeres, og det gjør det mulig å produsere virtuelle høyttalere i rommet. Alle de fem aktive driverne kan brukes til dette, og så deler de på de passive bassdriverne. Ved å produsere høyttalere rundt om i rommet på denne måten, kan vi gjengi lyd der vi ønsker å ha den, slik som lyd som er spilt inn med Dolby Atmos, sier han.

Netflix og andre strømmetjenester har masse innhold med Dolby Atmos-lyd. Den nye utgaven av Beam gjør at lyden omslutter folk på en bedre måte

Med den første generasjonen Beam var det mulig å rette driverne inn så de produserte tre retningsstyrte høyttalere foran. I generasjon to er det fem slike, der de to siste brukes til høydeinformasjon og til å øke følelsen av å bli omsluttet av lyd. Det gjøres ved å bruke det de kaller tids- og frekvensbaserte psykoakustiske teknikker. På den måten hører ørene at lyden ligger over hodenivået.

Mer innhold

Oppgraderingen gjør at det er mulig å lytte til filmer og sport med Atmos og bruke den til spill, som også kan ha lyd kodet i formatet. Beam har nå også Trueplay, som kan kalibrere lyden til rommet den står i. Sonos har også kommet opp med en funksjon de kaller «nattlyd». Det er en dynamisk måte å skru volumet opp og ned på. Nivået senkes når det kommer kraftig lys, som ellers ville forstyrre andre som kanskje sover, og nivået skrus opp for å få med detaljene når lyden er svak. Du kan også forsterke lyden fra stemmer spesielt slik de kommer bedre fram, men det er ikke nytt med denne generasjonen.

Beam kommer i sort eller hvitt. Ingen sprelske farger der i gården. Foto: Sonos

Ny grill

Den første generasjonen har byttet ut tøygrillen med en i perforert polykarbonat. Om det er penere, er nok smak og behag, men den er i hvert fall lettere å rengjøre.

Wifi-tilkoblingen er også oppgradert med 802.11b/g/n/ac. Den forrige stoppet på n.

Appen har også blitt forbedret.

– Programvaren i Appen er forbedret, og den nye generasjonen Beam er lettere å sette opp enn noen gang, sier Peace.

Den nye utgaven, som kommer i sort eller hvitt, blir tilgjengelig 5. oktober. Prisen øker 500 kroner til 4999 kroner.