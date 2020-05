Sonos vil formidle den tredimensjonale TV-lyden

Sonos har flere lydplanker i sortimentet. For et par år siden kom Beam, som var en liten, men vellåtende planke. Godt tilpasset mindre TV-er. Fra før har de også Playbase og Playbar.

Til TV-en: Arc skal gjøre TV-lyden tredimensjonal. Riktignok har den WiFi-forbindelse, men den trenger strøm og må sende lyd til TV-en gjennom kabel. Enten har snekkeren laget kanaler i veggen bak, eller så er det et reklamebyrå som har utelatt kablene i bildet. Foto: Sonos

Arc, som den nye planken heter er tilpasset brede TV-er. Den er hele 115.7 lang, det vil si litt smalere enn en 55 tommer TV. Bredden, og måten høyttalerelementene er montert, skal gi god spredning av lydbildet. Den egenskapen må selvfølgelig være til stede når oppgaven er å gjenskape Dolby Atmos. Eller god gammeldags stereo og Dolby Audio 5.1, som den også håndterer.

Det norske betegnelsen planke er kanskje ikke helt presis når man ser på designen av Arc. Den er pent avrundet i formen som på ingen måte trekker ned inntrykket som stuemøbel.

Global produktmarkedsjef: Vi har fått en innføring i Arc av Cullen Harwood. Over video selvfølgelig. Foto: Sonos

Omslutte med lyd

– Det er nå rundt 25 strømmetjenester og ATV-kanaler som tilbyr innhold med Dolby Atmos, derfor var det naturlig for oss å utvikle en løsning for alle som vil lytte til det utvidede lydbildet disse sender ut, sier global produktmarkedsjef, Cullen Harwood, i et videomøte fra USA.

Det er kanskje ikke en helt presis sammenlikning, men Dolby Atmos representerer noe som er analogt til det som har skjedd på bildesiden når vi har fått 4K TV-er med HDR-dynamikk.

Arc er selvfølgelig ikke bare forbeholdt TV-en, selv om den kan kobles til både optisk og med HDMI. Som alle Sonos høyttalere kobles den til trådløst med WiFi, men Arc har også Ethernetport. Den har også en IP-port slik at den kan reagere på fjernkontroller.

Ut til siden: Arc har en høyttaler på hver siden som kaster lyden i motsatt retning av hverandre. Foto: Sonos

Som alle andre Sonos-høyttalere er Arc like mye et musikkanlegg. Og fordi den har fire mikrofoner på plass har vi også en smarthøyttaler. Mikrofonene kan plukke opp stemmer langt unna, fordi de har evnen til å rette seg inn mot stemmen og la elektronikken fjerne eventuelle ekkoer.

Det er selve appen som brukes mest til å kontrollere lyden, men det er kapasitive kontroller på høyttaleren som kan gjøre de viktigste funksjonene, men også å koble ut mikrofonene.

11 drivere

Harwood forteller at de har tatt de elliptiske driverne de utviklet for Beam og forbedret dem med kraftigere magneter og lenger slaglengde på membranen.

Det er åtte av disse bass- og mellomtonedriverne, og tre diskanter. Diskantene kaster lyden forover og til hver side. To av de store høyttalerne er montert i enden av Arc slik at de kaster lyden ut til hver side.

– Måten vi har plassert høyttalerelementene, sammen med elektronikk og programvare, gjøre at vi kan rette lyden dit vi ønsker. Skal vi kaste lyden til høyre, så bruker vi alle høyttalerne. Selvfølgelig de som peker mot den siden, men vi bruker de andre mer eller mindre i motfase. Det er ikke ulike det prinsippet som benyttet i støydempende hodetelefoner, men vi gjør dette i et åpent rom, ikke inne i en klokke i et hodesett. Det betyr at man hører hvor lyden kommer fra uansett hvor man sitter i rommet, sier Harwood.

Henter lydekspertise

Selv om Sonos har masse egne fagfolk som trengs for å bygge høyttaleren søker de assistanse fra erfarne studiofolk for å justere lydbildet.

Sonos har brukt mange ulike lydeksperter, slik som Nigel Godrich fra Radiohead. De har hjulpet til å oppnå et nøytralt lydbilde som gjengir lyden slik de som skapte den ville ha den. Poenget er at høyttaleren ikke skal endre den lyden, men folk står jo fritt til å gjøre det selv i appen, om de ønsker.

Alene eller i samarbeid

Ark kan gjøre jobben alene. Den kaster lyden rundt i rommet slik at den reflekteres fra tak og vegger. Men man kan også hjelpe til ved å sette f.eks. to One SL, eller enda kraftigere to Play: 5. Gjerne med en Sub for å ta seg av den verste rumlingen.

Tillegg i appen

Ny app: Det kommer en ny variant av appen som er tilpasset de nye produktene. Foto: Sonos

Arc har fått sin egen plass i Sonosappen med nye funksjoner som taleforbedring som gjør stemmene klarere. Vil du ha det litt roligere om du ser TV om natta vil nattlyd demper høye eksplosjoner. Trueplay, som trenger en iPhone for å funger på grunn av Apples kontroll på mikrofonene kan justerer Arcs lydprofil etter rommet og tar hensyn til både det horisontale og vertikale lydbildet.

Den nye lydplanken, som kommer i butikkene fra 10. juni kan så under TV-en eller den kan henges på veggen. Da trenger man egne oppheng som må kjøpes separat. Prisen på lydopplevelsen er 8 999 kroner. Sammenliknet med andre lydplanker med tilsvarende utrustning er det dyrt, men akkurat som Apple har Sonos klart å fange kundene inn i et økosystem som kan tilby så mye at det å bytte det ut er en avgjørelse få er villige til å ta.

Sub: Skal du ha med deg mye av den dupe bassen som gjerne er på enkelte filmer anbefaler Sonos Hub, som nå kommer i sin tredje utgave. Foto: Sonos

Mer enn Arc

Blir fornyet: Play: 5 ser ut som før, men får ny og mer kapabel elektronikk. Foto: Sonos

Ark er den store nyheten, men Sonos gjør også en oppgradering av Play: 5 og Sub. Det betyr andre generasjon av siste Play: 5 og tredje generasjon av Sub, som så dagens lys i 2012. De får ikke noe nytt utseende, men en mer moderne prosessor og radio og mer minne. Det gjør at de er bedre tilpasset de kravene som programvaren som fremtidens apper kommer til å stille.

Den nye versjonen av Sonosappen vil være klar fra 8. Juni med full støtte for de nye produktene.