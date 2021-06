Sony lover industriledende støykansellering

Knapt noen har mestret støykansellering slik som Sony. Etter å ha ligget etter Bose i årevis, snek de seg foran for noen år siden med hodetelefonene. Når det gjelder ørepropper, har de ikke lykkes like godt. Det skal de nå gjøre noe med.

WF-1000X M4 er den tredje utgaven av Sonys WF-serie av ørepropper og de mest avanserte selskapet har laget.

Ved å bruke egne eksterne mikrofoner og en helt ny prosessor, mener de å ha skapt et helt nytt nivå i støykansellering. Det inkluderer også vindstøy, som kan være ganske plagsomt for begge parter når man snakker med noen utendørs. I tillegg til å ta seg av musikk og video, skal de gi det Sony kaller en «dypere» samtaleopplevelse. Din lyd, ikke noe annet, er slagordet de bruker.

Litt av forklaringen på den forbedrede støykanselleringen er at Bluetooth nå er en del av lydbildet den nye prosessoren behandler. Støy, harmonisk forvrenging og ikke minst hastigheten til støykansellering blir påvirket av at all informasjonen behandles på denne måten. Den forrige prosessoren, QN1e, tok bare for seg støykanselleringen fra mikrofonene.

Magnet og membran skal gi bedre lyd

Sony bruker drivere som er 6 mm i diameter. Magnetene i driverne er 20 prosent kraftigere enn før, og sammen med en ny utforming av membranen skal det bidra til en bedre bassgjengivelse.

Snakker du med noen, stenger øreproppene av det du lytter til. Foto: Sony

Membranene er mindre enn hos mange andre, men det har ingen betydning for resultatet, sier de. Det er elektronikken som er viktig, med en forbedret DAC og 24 bits forsterker. Overføringen over Bluetooth 5,2 kan skje med Sonys LDAC, som pumper over tre ganger mer data enn de fleste andre kodeker.

Det skal være mulig å bruke programvare til å oppskalere frekvensbåndet til såkalt Hi-Res Audio, som i det minste i teorien gir vesentlig bedre lydkvalitet. Den overføres simultant til begge øreproppene, slik at man slipper å bruke den ene som en slags basestasjon for den andre. I tillegg har de utstyrt proppene med en ny algoritme for å håndtere forbindelsen som skal gjøre den mer stabil.

Selv om de har mindre batteri enn dagens modell, for å bli mindre og lettere, holder de inntil åtte timer uten å lade – hele tolv timer uten støykansellering. Det skyldes at den nye V1-prosessoren er så mye mer energieffektiv. Går du tom for strøm, skal fem minutter i etuiet være nok til en time ekstra bruk. Etuiet er 40 prosent mindre enn før og holder tre ekstra ladninger. Det er også trådløst ladbart fra en Qi-plate.

En funksjon som høres lovende ut, er at de pauser musikk eller annet innhold om du begynner å snakke.

Bensensor

Proppene har mikrofoner og sensorer for å plukke opp stemmen til brukeren uten forstyrrelser. Mikrofonene jobber sammen for å stråleforme talelyden. Det vil si at de sammen finner ut hva som er tale eller ikke. I tillegg har proppene en såkalt bensensor som fanger opp svingninger i hodeskallen. De plukker bare opp svingningene fra stemmen – uten å la seg påvirke av omgivelseslyden. I kombinasjon med mikrofonene bidrar den til å lage et renere stemmebilde.

Berøringskontroller

Som med de fleste ørepropper slipper du å fikle med telefonen for å kontrollere proppene. De kan velge å slippe gjennom lyden i omgivelsene, kontrollere spillelister og volum og til og med programmere en funksjon.

Personlig tilpasning

Det å få propper til å sitte godt i øregangen, kan være en utfordring. WF-1000X M4 kommer med en ny type polyuretan-tipper som skal passe bedre. Programvaren i appen skal i tillegg hjelpe til med å tilpasse og teste hvordan de sitter.

Ikke multipunkt

En liten nedtur for mange er at de nye proppene ikke støtter multipunkt-forbindelse i den første utgaven av programvaren. Det betyr at du ikke kan svitsje mellom PC og mobil uten videre. Så får vi håpe at dette er noe Sony ikke rakk og at det kommer senere. Til trøst er de IPX4-sikre, så de tåler en vannsprut. I tillegg har de såkalt hurtigparing til Android, og de har en «finn meg» funksjon om du roter dem bort.

Hva de skal koste i Norge, blir nok snart klart, men den europeiske prisen er 280 euro. I sort eller hvitt.