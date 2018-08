Sony vil i ledelsen med disse nye støydempende hodetelefonene

IFA, BERLIN (digi.no): Vi hadde regnet med at Bose, som leder i markedet hadde kommet med svar på tiltale, men overraskende nok er det Sony selv som skyver WH-1000XM2 ned fra den gjeve pallplassen med nye WH-1000XM3.

De nye hodetelefonene er snart i butikkene og koster ikke mer enn forgjengeren som forsvinner ut av sortimentet.

Mye bedre prosessor

Støykansellering var i sin tid enkle greier. Man målte støyen på utsiden av klokkene og la til et negativt signal til musikken eller talen på innsiden av klokkene. Det gjorde en god jobb på fly og tog, men var ikke så effektivt på tale.

Det er lett å forutse hvordan motorer eller annen regulær støy ser ut om noen millisekunder. Det er verre med andre støykilder som tale, selv om teknologien har blitt stadig bedre.

I sanntid

– Den nye prosessoren, HD Noise Cancelling Processor QN1, gir oss et forsprang på resten av industrien som skal bli vanskelig å slå med det første, hevder sjef for produktplanlegging for Sonys lydprodukter, Kichiro Kurozumi overfor digi.no.

– I tillegg til selve prosesseringen står QN1 også for digital til analogkonverteringen og forsterkningen av lyden.

Helt sjef: Sjefen for produktplanleging for Sonys lydprodukter, Kichiro Kurozumi forklarer hva de har gjort forå forbedre sine allered gode støykanellerende hodetelefoner. Foto: Odd R. Valmot

Skal man ta knekken på irregulære lydkilder må ting skje i sanntid.

Mikrofonene fanger opp lydbildet både på utsiden og innsiden av klokkene ,og da er det «ingen» til tilgjengelig før motstøyen må beregnes og legges til det man ønsker å høre.

Fire ganger raskere

Hemmeligheten med de nye hodetelefonene er en ny prosessor som er fire ganger raskere enn den som sitter i dagens modell. Og selvfølgelig nye algoritmer og programvare som utnytter den nye datakraften.

Slike hodetelefoner har vært best på lave frekvenser. Disse skal gjøre en bedre jobb i høyere frekvenser hvor vi finner tale og gatestøy.

Det kan jo være en utfordring i seg selv når man stenger ut lyden på gata, eller når sjefen kommer å spør om du vil ha ekstra lønnspålegg.

Bedre lydkvalitet

Selvfølgelig kan man også velge at tale skal slippes igjennom mens annen støy fjernes slik at man ikke går glipp av for eksempel en annonsering på en flyplass eller at man lettere kan oppfatte hva folk sier om bord i bråket på et fly.

Som før er det masse innstillinger i appen som akkompagnerer hodetelefonene.

All originallyd som utsettes for støykansellering er egentlig kunstig beregnet uten at det er noe stort problem. Lydbildet er veldig bra på moderne sett. Men Sony lover likevel at de nye algoritmene skal være enda mer trofast mot originallyden.

To farger: WH-1000XM3 kommer i sort eller sølv/beige levert i en kompakt tekstileske. Foto: Sony

To mikrofoner

Det skal også gjelde når man snakker i telefonen. Mens den forrige modellen hadde en mikrofon som tok seg av samtalene, har den nye to og det vil nok gjøre det litt bedre å snakke med en av de som har slike.

Som før er det fire mikrofoner som samler inn lydbildet til selve støykanselleringen. Hver av klokkene har en mikrofon på utsiden og innsiden, som alle mater prosessoren og algoritmene som skal regne ut akkurat den riktige lyden som skal drive høyttalerne.

Det er ikke bare elektronikken som er forbedret. De har også gjort noe med ergonomien. Bøylen slutter bedre rundt hodet og både putene mot ørene og på toppen av hodet er blitt mykere. Samtidig er det blitt bedre plass til ørene inni klokkene.

5 timer spilletid på 10 minutter

Det lille inntrykket vi har fått av dem på IFA-messen er svært bra, men det får vi komme tilbake til i en eventuell test senere.

Det skulle vel bare mangle at nye hodetelefoner i dag ikke hadde USB-C.

Kan høre etter: Selv om WH-1000XM3 er vestnlig bedre til å kansellere ut tala kan man koble ut støykanselleringen og samtidig senke musikkvolumet ved å legge hånden på høyre klokke. Foto: Sony

Det har de selvfølgelig. Samtidig kan de lades mye raskere enn før. Sony oppgir fremdeles 30 timers batterilevetid, men nå kan de lade fem timers spilletid om du setter i laderen i bare ti minutter.

Lettere

Den eneste forutsetningen er at den kan gi 1,5 ampere eller mer – det gjør de aller fleste ladere i dag. Den forrige modellen klarte bare å fylle på 70 minutter på samme tid.

Hodetelefoner veier jo litt, men den nye modellen er faktisk 20 gram lettere enn tidligere og veier nå 254 gram.

WH-1000XM3 er utvilsomt et godt skritt opp fra dagens utgave. Nå er det opp til Bose, eller kanskje B&O?

