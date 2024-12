Sopra Steria-ansatt siktet for snikfilming på toaletter

IT-konsulentselskapet har, ifølge Finansavisen, varslet sine ansatte om funnet av de skjulte kameraene. Det skjedde etter en politiaksjon i slutten av november.

Politiet slo til etter at renholdspersonalet oppdaget et kamera i en såpedispenser.

Ifølge en internmelding som har gått ut til de ansatte, skal det dreie seg om to kameraer som ble funnet på et handikaptoalett og ett kamera som ble funnet på et av dametoalettene. Alle var montert inne i ulike dispensere.

En ansatt er siktet i saken. Sopra Steria har avsluttet ansettelsesforholdet med vedkommende, og den siktede har dermed ikke lenger tilgang til selskapets systemer eller lokaler.

Vedkommendes mobiltelefon er beslaglagt og politiet etterforsker saken.

– Ifølge politiet er det ikke grunn til å tro at bilder eller video er lagt ut på internett, heller ingen hos oss har hatt tilgang til eller sett materialet, står det i internmeldingen.

Oppdatert kl. 18.44: I den opprinnelige utgaven av bildeteksten sto det at kameraet var blitt funnet i Sopra Sterias lokaler i Posthuset i Oslo sentrum. Det korrekter er at kameraet ble funnet i Sopra Sterias lokaler i Oslo City.