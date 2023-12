Sør-Korea og Nederland vil danne databrikkeallianse

Det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap siterer president Yoon Suk-yeols kontor på at han under et besøk til Nederland neste uke vil besøke ASML.

Selskapet er verdens ledende produsent av litografiutstyr som er sentralt i produksjonen av databrikker, og Yoon ønsker å styrke samarbeidet om forsyningskjeder.

ASML er leverandør til de sørkoreanske databrikkeprodusentene Samsung og SK Hynix, og selskapet skal investere 240 milliarder won, 2 milliarder kroner, i å bygge en fabrikk i landet, ifølge Yoons kontor.

Yoons statsbesøk blir det første fra en sørkoreansk president til Nederland siden de to landene knyttet diplomatiske bånd.