Sp er eneste parti som vil slåss for bredbåndsstøtten

Alle andre kapper bredbåndsstøtten i sine alternative statsbudsjett. Bengt Fasteraune håper den kan bli et punkt i budsjettforhandlingene.

Bengt Fasteraune sier bredbåndsstøtten er viktig distriktspolitikk for Senterpartiet, og han håper den kommer opp i forhandlingene om statsbudsjettet mellom Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene. Foreløpig er det bare Senterpartiet som har varslet at de vil ha støtten på samme nivå som i dag. Foto: Helen Wesnes/VG/NTB
Per Helge SeglstenPer Helge Seglsten– Journalist
28. nov. 2025 - 16:07
