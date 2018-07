Sp krever at FM-nettet skrus på igjen

Ifølge tall fra Kantar lyttet 56,3 prosent av befolkningen til radio daglig i juni og den første uka i juli i år.

Det er mer enn ti prosentpoeng lavere enn i samme periode for to år siden – noe som i praksis betyr 400.000 færre lyttere, skriver Aftenposten.

Sp: – Dramatisk

– De nye rekordlave lyttertallene er dramatiske. Det er presserende for både mediemangfoldet og beredskapen i landet vårt at radiolyttingen kommer seg opp på et helt annet nivå en dette. For å sikre radioens framtid er vi nødt til å skru på igjen det nasjonale FM-nettet før enda flere flykter fra radioen, sier Åslaug Sem-Jacobsen, som er mediepolitisk talsperson i Senterpartiet, i en pressemelding.

Hun viser til lyttertall i andre land som ikke har gått over fra FM til dab. For eksempel hadde Sverige i forrige uke en lytterandel på 68,6 prosent, mens Island og Danmark ligger rundt 70 prosent. Finland og Tyskland ligger godt over 70 prosent.

NRK tror på DAB

NRKs fungerende mediedirektør, Arne Helsingen, tror på sin side at løsningen for å få lyttertallene opp er overgangen til DAB.

– Nedgangen i radiolytting er eldre enn FM-slukkingen, og ikke et direkte resultat av den. DAB er et mottrekk mot denne tendensen. Fallende lyttertall har ikke sitt opphav kun i manglende DAB-mottakere, men at radio har flere konkurrenter enn før, sier han til Aftenposten.

Slokkingen det landsdekkende FM-nettet i Norge startet i Nordland i januar 2017, og sist ut var Troms og Finnmark i desember. Norge er det eneste land i verden som har faset ut det riksdekkende FM-nettet og gått over til DAB.

(©NTB)