SpaceX-ekspedisjon har gjennomført verdens første private romvandring

SpaceX-ekspedisjonen Polaris Dawn brøt ny grunn da Isaacman, med jorda som sitt bakteppe, tok turen ut av romkapselen. Milliardæren holdt seg godt fast og nøt den spektakulære utsikten.

– Hjemme på jorda har vi mye som må gjøres, men herifra ser jorda ut som en perfekt verden, sa Isaacman etter at han forlot kapselen.

Bildene av Isaacman på utsiden av romkapselen høstet stor applaus og jubel fra kontrollsenteret ved Cape Canaveral i Florida. En romvandring regnes som noe av det farligste en astronaut kan gjøre i verdensrommet.

SpaceX-ansatt Sarah Gillis tok turen ut like etter at Isaacman hadde returnert til romkapselen.

Romvandringsprosessen begynte offisielt klokka 12.12 norsk tid, da draktene til astronautene begynte å bli forsynt med oksygen.

Den skulle etter planen gjennomføres klokka 8.23, men en time i forveien opplyste selskapet at målet var å starte klokka 11.58 norsk tid. Det ble ikke gitt noen forklaring for utsettelsen, men selskapet skrev på X at «alle systemer ser bra ut».

Isaacman og resten av mannskapet ble skutt opp fra Florida tirsdag. Romfartøyet har allerede vært mer enn 1400 kilometer over jordoverflaten, lenger ut i rommet enn noe annet bemannet fartøy siden Nasas måneprogram Apollo, ifølge SpaceX.