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SpaceX

SpaceX kjøper KI-selskap for 570 milliarder kroner

Romfartsselskapet Space X blar opp 60 milliarder dollar for å kjøpe opp KI-selskapet Cursor.

SpaceX ønsker å kjøpe opp KI-raketten Cursor.
SpaceX ønsker å kjøpe opp KI-raketten Cursor. Foto: John Raoux/AP/NTB
NTB
16. juni 2026 - 13:42

Nyheten om oppkjøpet kommer kun to dager etter at Elon Musks romfartsselskap gikk på børs i USA, noe som umiddelbart gjorde det til et av verdens høyest verdsatte.

Selskapet Anysphere er eierselskapet til KI-oppstartsbedriften Cursor. Tjenesten brukes særlig til koding og utvikling. SpaceX sier de venter at oppkjøpet kan fullføres i årets tredje kvartal.

Cursor ble grunnlagt i 2022 og har raskt fått en rekke kunder som bruker kunstig intelligens til utvikling og automatisert koding. De inngikk nylig avtaler med Anthropic og Google om å leie datakraft verdt 26 milliarder dollar hos deres datasentre.

Fra før eier SpaceX KI-tjenesten Xai, som driver KI-tjenesten på det sosiale mediet X, som Musk også eier etter at han kjøpte det som Twitter. De nevnte først interessen for Cursor i april, ifølge Reuters.

Mark Zuckerberg, her ved en tidligere anledning.
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