Selskapet forklarer at tapet skyldes uregelmessigheter idet raketten var på vei ut i verdensrommet. Kontakten med andre trinn ble brutt.

– Vi kan nå bekrefte at vi mistet skipet, sa Kate Tice i SpaceX på en direkteoverføring av oppskytingen.

– Vi visste alltid at spenning var garantert i dag, men at suksess ikke var garantert, la hun til.

Like før kontakten med andre trinn ble brutt, ble oppskytingstårnets gigantiske robotarmer brukt til å ta imot bæreraketten som kom i retur. Gleden over mottaket ble fort til skuffelse både for selskapet og for skuelystne som hadde samlet seg på bakken.

– Det var flott å se bæreraketten komme ned igjen, men vi er åpenbart skuffet på grunn av skipet, sier SpaceX-talsperson Dan Huot.

Nasa ønsker å bruke Starship-raketter til å sende astronauter til månen igjen før 2030, mens SpaceX-eier Elon Musk har mål om å ta folk til Mars.