Spanias øverste etterretningssjef har fått sparken av regjeringen etter at mobiltelefonene til katalanske politikere ble hacket av spansk etterretning.

En rekke spanske medier meldte tirsdag at etterretningssjef Paz Esteban López har mistet jobben. Forsvarsminister Margarita Robles bekrefter sparkingen på ettermiddagen.

Beslutningen er tatt etter at Esteban i forrige uke innrømmet at spansk etterretning hacket telefonene til flere katalanske separatister etter å ha fått tillatelse fra rettsvesenet. Hun kom med innrømmelsen på et lukket komitémøte i den spanske nasjonalforsamlingen.

Spansk etterretning er også under hardt press ettersom telefonene til landets sosialdemokratiske statsminister Pedro Sánchez og forsvarsminister Robles er blitt hacket med spionvareprogrammet Pegasus. Store mengder data ble stjålet fra Sanchez' telefon, ifølge regjeringen.