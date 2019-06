Spareappen Spiir skal gjøre økonomi morsomt for ungdom

Den danske spareappen Spiir, som skal gi ungdom bedre kontroll på privatøkonomien, lanseres i Norge i dag.

Appen, som ble grunnlagt av Rune Mai og Gudmundur Hreidarsson i 2011, har over 320.000 brukere i Danmark. Her i Norge har de hittil hatt 3000 betabrukere, og forventer 200.000 norske brukere i løpet av 2020, skriver Spiir i en pressemelding.

Skal være gøy

– Vil du kjøpe kaffe hver dag, eller vil du i stedet begynne å spare til din neste ferie? Idéen bak Spiir er at hvert varsel og hver beskjed er et skritt mot økonomisk bevissthet, sier Rune Mai i pressemeldingen.

– Det er viktig at du vet hvordan forbruket ser ut hvis du vil ta avgjørelser om pengene dine. I gjennomsnitt sparer brukerne våre cirka ti prosent de tre første månedene.

Gründer Gudmundur Hreidarsson (t.v.) og medgründer og toppsjef Rune Mai har høye forventninger til norgeslanseringen. Foto: Spiir

Spiir henter kontoopplysninger på tvers av banker, og gir brukeren en oversikt over forbruket og mulighet til å sette seg sparemål.

Målet er at det skal være både morsomt og lettfattelig å få kontroll på økonomien.

– Pengeforståelse handler om mer enn matte og andre emner som er en del av pensum. Jeg tror at unge er godt utdannet og smart nok til å håndtere et budsjett, men det store problemet er at budsjetter ofte er en kjedelig, manuell og tidkrevende oppgave, sier Mai.

DNB på eiersiden

Med en samlet investering på 85 millioner kroner i fjor, er DNB og Danske Bank blant Spiirs største aksjonærer.

– Vi har tro på teamet og forretningsmodellen til Spiir, og er glade for å være med på laget.

Tjenester som hjelper unge å få bedre oversikt over egen økonomi er både smart og viktig, sier Karen Elisabeth Ohm Heskja, investeringsansvarlig i DNB Ventures.

Også digitaldirektør i Danske Bank Norge, Johanna Herbst, tror appen vil gjøre det mulig for ungdom å få bedre økonomisk kontroll.

I løpet av året vil appen også lanseres i Sverige og Finland, og selskapet forventer å ha over 750.000 nordiske brukere i 2020.